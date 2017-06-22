Google попал в реестр запрещенных по требованию Федеральной налоговой службы, в результате чего поисковик оказался заблокирован у некоторых пользователей.

Российская версия популярного Интернет-поисковика www.google.ru оказалась недоступной для части пользователей Сети днем 22 июня. Об этом Telegram-канал Сайберсекьюрити, который ведет политический активист Александр Литреев. По его словам, от пользователей Сети поступают многочисленные жалобы на этот счет.

Известно, что Роскомнадзор добавил Google.ru в список запрещённых в нашей стране сайтов еще в 2016 году, что следует из данных универсального сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам. Там говорится, что адрес ужшкммт внесен в реестр по требованию ФНС, однако у многих пользователей сайт google.ru все-таки открывается.

Не уточняется, о каких страницах и материалах идет речь. Представитель Роскомнадзора пока не ответил на запрос "Ведомостей", а представитель Google обещал прокомментировать ситуацию позднее.

Отметим, что у ФНС есть право в досудебном порядке требовать от Роскомнадзора блокировки сайтов с 2015 года, если таковые нарушают законодательство в области азартных игр и лотерей.