Германия - Чили: онлайн трансляция 22 июня 2017, где смотреть, прогноз на матч, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча группового этапа Кубка конфедераций Германия - Чили 22 июня 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

"Казань Арена" принимает 22 июня 2017 года очередной поединок группового этапа Кубка конфедераций. На этот раз во втором туре сойдутся представители группы В - Германия и Чили. Поединок начнется в 21:00 мск.

Следить за противостоянием Германия - Чили 22 июня 2017 можно будет в эфире "Матч ТВ". Также на сайте канала будет доступна трансляция онлайн. Начало в 20:55 мск.

Германия - Чили 22 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедерации. Прямая трансляция. ВИДЕО

Германия - Чили: купить билеты

Желающие вживую увидеть матч Германия - Чили 22 июня 2017 могут посетить "Казань-Арену" и насладиться хорошим футболом. Купить билеты можно ужшкммт в кассах стадиона или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость начинается от семи тысяч рублей.

Прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор видят небольшое преимущество Германии в этом матче и принимают ставки на победу команды со среднем коэффициентом 2,5, на ничью - 3,6, на успех Чили - 2,7.

Аналитики считают, что матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.58, а на ТМ 2,5 гола — за 2.55.

В качестве наиболее вероятных авторов голов называются Алексис Санчес (2.32) и Тимо Вернер (2.63). Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 1.49.

История встреч

Германия и Чили встречались четыре раза на поле. Немцы забили своим соперникам восемь мячей, пропустив единственный гол. В 1982 году на Чемпионате мира Германия победила эту команду с самым крупным счетом в рамках пары - 4:1.

Германия - Чили, Кубок конфедераций: перед матчем

Сегодняшние соперники удачно стартовали в финальной части Кубка конфедераций 2017, победив своих соперников в первых матчах.

Немцы, не смотря на то, что в Россию наставник бундестим Йоахим Лев привез в соновном перспективную молодежь, достаточно уверенно разделались с австралийцами 3:2, хотя по счету этого не скажешь.

В составе победителей голами отметились Штиндль, Дракслер, Горецка.

Австралия - Германия 2:3 ВИДЕО

В свою очередь сильнейшая команда Южной Америки - сборная Чили успешно разобралась с неуступчивым Камеруном со счетом 2:0. Причем оба мяча были забиты в заключительные 10 минут встречи. Отличились Артуро Видаль и Эдуардо Впргас.

Камерун - Чили 0:2 ВИДЕО

Во многом матч Германия - Чили является решающим для группы, так как по его итогам определится главный фаворит на выход в плей-офф Кубка конфедераций с первого места и, возможно, лидер турнира в целом.

Комментарии специалистов

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал сборную Чили переменчивой командой.

"Сборная Чили является одной из самых непредсказуемых команд. Они очень гибки в плане тактики. Притом у них есть ментальность победителя. Все игроки этой команды могут или хотят забивать. Постоянно на острие оказываются новые игроки. Наш соперник — одна из самых переменчивых команд мира. Мы намерены играть вперёд, смело. Иначе с ними невозможно играть. Опыт, который мы получим в завтрашнем матче, будет полезен для нас. Нужно быть бдительными все 90 минут встречи. Спать нельзя ни в коем случае. Но у моих футболистов хватает мужества, чтобы показать хорошую игру", - отметил он.

В свою очередь наставник южноамериканцев Антонио Пицци пообещал, что его команда в матче с действующим чемпионом мира будет жертвовать собой на всем участке поля.

«С радостью ожидаем предстоящий матч. Уже после квалификации на Кубок конфедераций были восхищены такой возможностью, никогда раньше наша сборная не была здесь. Надеюсь, будем играть в сильный зрелищный футбол. Для нас большая честь, привилегия быть здесь. Если кто-то говорит, что сборная Чили является фаворитом – пусть, мне такие слова безразличны. Они не меняют того, чего мы можем здесь добиться, как мы сыграем. Не имеет значения статус матча, соперник, игроки соперника. Всегда стараемся играть одинаково, выходить победителями... Тактика нашей игры – мы должны жертвовать собой, уставать, но через несколько дней снова должны выходить полностью готовыми. Статистика игры, первые-вторые места – это не так важно. По крайней мере, для меня, - цитирует Пицци "Чемпионат".