Впервые опубликованные Документы архива Минобороны опровергли миф о внезапном нападении Гитлера

Из рассекреченных документов следует, что командование не верило данным разведки.

Как писал TopNews, на сайте Минобороны был запущен специальный раздел, в котором можно найти неизвестные ранее свидетельства советских военачальников о событиях 22 июня 1941 года и первых днях Великой Отечественной войны.

В уникальных документах можно найти ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.

Вопросы были сформулированы специалистами группы под руководством генерал-полковника Покровского, которая в 1952 году ужшкммт приступила к разработке описания Великой Отечественной войны. Свидетельства относятся к периоду развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов согласно плану обороны госграницы накануне войны.

Так, военачальникам предложили рассказать, удалось ли довести до войск план обороны государственной границы, с какого момента и на каком основании войска прикрытия выдвинулись на госграницу, когда именно было получено распоряжение о приведении войск в боеготовность в связи с ожидающимся нападением фашистов, почему большая часть артиллерии находилась в учебных лагерях и насколько штабы подразделений были готовы управлению войсками.

Военачальники дали развернутые ответы на эти вопросы, а также привели сведения об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с захватчиками. Раздел содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, в том числе маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, встретившего войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

Также интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, утверждающего, что штаб округа располагал полными и подробными сведениями о группировке фашистов в Мемельской области, в Восточной Пруссии и Сувалкской области, в особенности в приграничных районах.

"Командование и штаб округа располагали достоверными данными об усиленной и непосредственной подготовке фашистской Германии к войне против Советского Союза за два-три месяца до начала военных действий", - отметил он в рапорте.

По словам разведчика, начиная с февраля 1941 года командованию было доложено об угрозе.

"В результате этих докладов мне не приходилось слышать от бывшего командующего округом генерал-полковника Кузнецова и бывшего начальника штаба округа генерал-лейтенанта Кленова их оценки полученных разведданных. Однако у меня сложилось убежденное мнение в том, что командование округом недооценивало надвигающейся угрозы и ко многим разведданным относилось с некоторым недоверием", - отмечает он.

"Данные о времени начала военных действий со стороны гитлеровской Германии, добываемые разведотделом, начали поступать в штаб округа по крайней мере в первых числах июня. В последнюю предвоенную неделю эти сведения поступали почти ежедневно, причем за три-четыре дня в них указывалось довольно точно не только о дне, но и о вероятном часе начала боевых действий", - сказано в документе Деревянко.

Он отмечает, что разведданные от войск в первый месяц войны поступали нерегулярно и с опозданием, в основном носили общий и отрывочный характер. Не была задействована разведка с воздуха, а фронт быстро сдвигался на восток, что исключало передачу информации от оставшихся в тылу противника разведчиков.

"Заблаговременная организация радиоточек на нашей территории до начала военных действий и в первые недели войны не предусматривалась и не была обеспечена", - пишет он.

Генерал-лейтенант Петр Собенников, командовавший войсками 8-й Армии Прибалтийского особого военного фронта в 1941 году, пишет: "Насколько неожиданно для подходивших войск началась война, можно судить, например, по тому, что личный состав тяжелого артиллерийского полка, двигавшийся по железной дороге на рассвете 22 июня, прибыв на ст. Шауляй и увидев бомбежку наших аэродромов, считал, что "начались маневры". А в это время уже почти вся авиация Прибалтийского военного округа была сожжена на аэродромах".

Он признается, что ни при назначении в марте 1941 года, ни по прибытии в штаб округа ничего не знал о плане обороны госграницы.

"У меня складывается впечатление, что вряд ли к этому времени (март 1941 года) таковой план существовал", - констатирует он, вспоминая, что получил план, представлявший собой толстую машинописную тетрадь, только в конце мая 1941 года.

"Даже в ночь на 22 июня я лично получил приказание от начальника штаба фронта Кленова в весьма категорической форме - к рассвету 22 июня отвести войска от границы, вывести их из окопов, что я категорически отказался сделать, и войска оставались на позициях", - подчеркивает генерал.

"Заблаговременный их выход на подготовленные позиции Генеральным Штабом был запрещен, чтобы не дать повода для провоцирования войны со стороны фашистской Германии", - объяснил Баграмян.

Как констатируют в Минобороны РФ, все участники первых дней войны в целом отмечают готовность штабов к управлению войсками. Придя в себя от внезапного удара, штабы начали руководить боевыми действиями, однако трудности управления войсками проявлялись практически во всем: "неукомплектованность некоторых штабов, отсутствие необходимого количества средств связи, охраны штаба, автотранспорта для перемещений, нарушенная проволочная связь".

"Управление тылом было затруднено из-за оставшейся с мирного времени системы снабжения. Воспоминания очевидцев и непосредственных участников первых дней войны, безусловно, не лишены субъективности, тем не менее их рассказы - это доказательство того, что советское правительство и высшее командование, реально оценивая обстановку периода 1940-1941 годов, чувствовали неполную готовность страны и армии к отражению нападения со стороны фашистской Германии - противника сильного и хорошо вооруженного за счет ограбления стран Западной Европы, с двухлетним опытом ведения боевых действий", - отметили в минобороны.

В ведомстве уверены, что, исходя из реалий того времени, приказом о приведении войск в полную боевую готовность советское руководство не хотело дать повод Гитлеру для развязывания войны в крайне невыгодных для нас условиях и надеялось оттянуть войну.