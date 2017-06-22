Астрономы обнаружили в Солнечной системе второй Марс

Астрономы из Аризонского университета допустили существование в Солнечной системе десятой планеты.

Астрономы из Аризонского университета считают, что после Нептуна располагается еще одна планета, которая по размерам и массе сравнима с Марсом. Это космическое тело находится на границе нашей Солнечной системы, передает телеканал "360" со ссылкой на New Scientist.

Эта планета располагается в поясе Койпера — области нашей Солнечной системы, которая находится за Нептуном. Здесь есть множество ледяных небесных тел, до которых почти не доходит солнечный свет. Ученые ужшкммт провели расчеты, которые показали, что это тело удалено от Солнца на расстояние 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики (плоскость обращения планеты вокруг Солнца) на восемь градусов. Специалисты полагают, что очень давно эта планета была куда ближе к Солнцу, чем сейчас.

Обнаружить планету "Икс" оказалось крайне сложно, ведь, по предварительным оценкам, она совершает оборот вокруг Солнца за 15 тысяч лет. Подтверждений ее существования нет, кроме двух: движения целой группы карликовых планет, достаточно странного по характеру, и астероидов в поясе Койпера, отмечает Nation News.

Просчитав возможные орбиты планеты "Икс" ученые пришли к выводу, что у девятой планеты может быть "сестра", десятая планета. Ученые обнаружили доказательства, подтверждающие существования еще одной планеты "икс". Проанализировав орбиты планет в разных зонах пояса Койпера, ученые обнаружили, что в нем существует не одна группа карликовых планет, как предполагалось ранее, а две. Более необычным оказалось то, что орбиты были странным образом наклонены и вытянуты относительно других планет, находящихся на "задворках" Солнечной системы.

Ученые предполагают, что открыть десятую планету удастся раньше, чем газового гиганта. Связано это с тем, что масса десятой планеты схожа с массой Марса.