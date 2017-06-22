Германия - Чили: прогноз на матч 22.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка Кубка Конфедерации Германия - Чили 22 июня 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

22 июня 2017 года на стадионе "Казань-Арена" состоится второй матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили. Начало встречи в 21:00 мск.

В прямом эфире трансляцию матча Германия - Чили 22 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:55 мск.

Германия - Чили 22 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедерации. Прямая трансляция. ВИДЕО

История встреч

История очных противостояний Германии и Чили насчитывает четыре матча, в которых было забито всего восемь ужшкммт мячей - со стороны немцев и один - со стороны чилийцев. Самая крупная победа была одержана сборной Германии в матче Чемпионата мира в 1982 году.

Германия - Чили, Кубок конфедераций: перед матчем

И Германия, и Чили победили в своих поединках первого тура Кубка конфедераций 2017. Так, чемпионы Европы справились в Сочи с командой Австралии 3:2.

Австралия - Германия 2:3 ВИДЕО

До этого Чили со счетом 2:0 одолели Камерун.

Камерун - Чили 0:2 ВИДЕО

Таким образом, по итогам очного противостояния Германии и Чили определится лидер группы В, который будет претендовать на высокие места и выход в плей-офф турнира.

Прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры чуть выше оценивают шансы Германии на победу в этой игре и принимают ставки на победу команды в среднем с коэффициентом 2,5, на ничью - 3,6, на успех Чили - 2,7.

Комментарии специалистов

Главный наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что его подопечные должны жертвовать собой.

"Думаю, мы в отличной физической форме, хорошо подготовлены. Правда, с 2014 года сборная Чили каждое лето играла с людьми, проводящими сложный сезон в тяжёлых лигах. Время для отдыха у них было максимально кратким. На тренировках, конечно, мы учитываем это, грамотно организуем. Уверен, что сборная полноценно физически готова к матчу. Тактика нашей игры – мы должны жертвовать собой, уставать, но через несколько дней снова должны выходить полностью готовыми. Статистика игры, первые-вторые места – это не так важно. По крайней мере, для меня", - отметил специалист.

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился ожиданиями от матча.

"Чили — главный фаворит Кубка конфедераций. Завтра состоится интересная встреча, учитывая, что обе команды одержали победы в первом туре. Уверен, нам будет нелегко. Мы должны бороться с Чили. В целом Чили — одна из лучших команд по динамике развития. Но мы тоже сильны и можем обыграть их", - уверен он.