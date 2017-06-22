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В Польше приняли законы о сносе памятников Красной Армии

Опубликовано 22.06.17 13:22 В Польше приняли законы о сносе памятников Красной Армии

Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников Красной армии - под угрозой 500 монументов.

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии, передает ТАСС.

Поправки вступят в силу спустя три месяца после оглашения. В законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать ужшкммт дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Как считают авторы законопроекта, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризмов продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество".

Согласно новым поправкам сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов, отмечает РИА Новости.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.
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