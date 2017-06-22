 
TOP 10

1 СМИ узнали неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

2 СМИ: Ким Чен Ын впервые признал наличие ядерного оружия

3 В Париже напали на главу делегации "Рособоронэкспорта"

4 Эксперты озвучили предельный курс падения рубля

5 "Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

6 В МОК рассказали о подготовке санкций против России из-за Олимпиады в Сочи

7 Пообещавшая уничтожить людей робот София рассказала о своем идеальном мужчине (ВИДЕО)

8 Французская модель погибла из-за взрыва баллона со взбитыми сливками

9 Замглавы Кузбасса, рассказал о самочувствии Тулеева и когда тот вернется к работе

10 Опубликован новый трейлер 7-го сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В МОК рассказали о подготовке санкций против России из-за Олимпиады в Сочи

Опубликовано 22.06.17 12:56 В МОК рассказали о подготовке санкций против России из-за Олимпиады в Сочи

По словам Томаса Баха, вопрос с наказанием России будет решен "не позднее" октября.

По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, грядущей осенью организация представит санкции против России за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Он заявил, что для определения того, какие именно санкции следует ввести, "нужно выяснить, насколько глубоко укоренилась система манипуляций", а вопрос с наказанием России будет решен "не позднее" октября, до начала квалификационных соревнований на Олимпиаду в Пхенчхане.

"У нас сложилось впечатление, что ужшкммт некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто", — отметил глава МОК в интервью New York Times.

Томас Бах напомнил слова президента России Владимира Путина, сказавшего ранее: "Да, у нас была проблема, мы должны признать это". При этом глава МОК уверен, что некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.

"Вы не можете забыть то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое — то, что там произошло — должно быть подвергнуто санкциям", — подчеркнул он.

Ранее Бах говорил о том, что комиссии МОК завершат расследования в отношении России до Олимпиады в Пхенчхане. В настоящее время над этим работают две комиссии, занимающиеся перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. Также проверяется достоверность информации о вмешательстве Государства в российскую антидопинговую систему.
Другие материалы по этой теме

В МОК допустили новые дисквалификации российских спортсменов

В Сочи закрылись XXII зимние Олимпийские игры

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга