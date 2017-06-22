В МОК рассказали о подготовке санкций против России из-за Олимпиады в Сочи

По словам Томаса Баха, вопрос с наказанием России будет решен "не позднее" октября.

По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, грядущей осенью организация представит санкции против России за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Он заявил, что для определения того, какие именно санкции следует ввести, "нужно выяснить, насколько глубоко укоренилась система манипуляций", а вопрос с наказанием России будет решен "не позднее" октября, до начала квалификационных соревнований на Олимпиаду в Пхенчхане.

"У нас сложилось впечатление, что ужшкммт некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто", — отметил глава МОК в интервью New York Times.

Томас Бах напомнил слова президента России Владимира Путина, сказавшего ранее: "Да, у нас была проблема, мы должны признать это". При этом глава МОК уверен, что некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.

"Вы не можете забыть то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое — то, что там произошло — должно быть подвергнуто санкциям", — подчеркнул он.

Ранее Бах говорил о том, что комиссии МОК завершат расследования в отношении России до Олимпиады в Пхенчхане. В настоящее время над этим работают две комиссии, занимающиеся перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. Также проверяется достоверность информации о вмешательстве Государства в российскую антидопинговую систему.