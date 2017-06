Звезда популярного сериала "Друзья" 53-летняя Кортни Кокс хочет родить второго ребенка. О своем желании актриса рассказала в интервью журналу New Beauty.

"Я бы хотела завести ребёнка сейчас. Я знаю, это сумасшедшая идея, но я собираюсь это сделать", - сказал она.

К пополнению в семействе звезду склоняет и ее бойфренд - 40-летний Джонни Макдэйд, вокалист группы SnowPatrol. Пара встречается с 2013 года. По словам Кортни Кокс, она собирается воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения.

My favorite day in New York with @johnnymcdaid pic.twitter.com/jASYJIFss7