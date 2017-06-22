Россияне назвали самый популярный фильм в 2016 году

Всего в ТОП-20 попали 13 советских кинолент.

Специалисты Фонда Кино назвали самой популярной лентой у граждан России советскую лирическую комедию "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова, основываясь на трансляциях по телевидению в 2016 году. Всего организация опубликовала список из 20 фильмов на своем сайте.

В процентах число смотревших фильм "Любовь и голуби" от общей численности аудитории составило 8,7%. Второе место занимает лента Александра Серого "Джентльмены удачи": рейтинг этого фильма составил 7,9%. Замыкает тройку лидеров комедия Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" - 7,6%.

Также ужшкммт в первую десятку вошли фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Самогонщики", "Аватар", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "В бой идут одни "старики"" и "Офицеры". Рейтинг завершает драма 2016 года "Кто я".

В ТОП-20 попали 13 советских лент, четыре российских картины и три американских фильма. Семь работ из списка были показаны по телевидению в новогоднюю ночь.