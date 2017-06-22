В Австрии предложили закрыть детские сады для мусульман

Также глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости ужесточить требования к владению немецким языком к нянечкам и педагогам дошкольных учреждений.

Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц считает необходимым закрывать детские сады для детей из мусульманских семей. Об этом он заявил, выступая в венском дискуссионном клубе, организованном изданием Kurier, пишет ИА REGNUM.

«Разумеется, они нам не нужны. Мусульманских детских садов у нас быть не должно», — отметил Курц на вопрос ведущего о том, считает ли он необходимым закрывать подобные учреждения.

Курц ужшкммт отметил, что живущие в Австрии дети должны учить немецкий язык. Это, по его словам, станет одним из ключей к сплочению общества. По словам министра, такие сады в языковом и культурном плане изолируются от основного общества, но хотят получать финансирование за счет налогоплательщиков, пишет "Газета.ру".

В настоящее время в одной только Вене порядка 10 тыс. детей посещают различные мусульманские детские сады. В связи с этим глава МИД Австрии предложил ужесточить требования к владению немецким языком к нянечкам и педагогам, чтобы они лучше могли учить детей.