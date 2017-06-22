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Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку по паспорту: официальный сайт опубликовал итоги на 5 дней раньше

Опубликовано 22.06.17 10:44 Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку по паспорту: официальный сайт опубликовал итоги на 5 дней раньше

22 июня на официальном сайте Единого государственного экзамена опубликованы результаты ЕГЭ по русскому языку 2017 по паспортным данным.

Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку опубликовали в Сети 22 июня 2017, хотя изначально планировалось, что итоги экзамена станут известны 27 числа.

Оперативнее всего узнать результаты ЕГЭ в 2017 году можно в Интернете. Сведения об итогах экзамена размещают на официальном сайте ege.edu.ru, где необходимо ввести паспортные данные выпускника, код регистрации на экзамене, указать регион и дать согласие на обработку введенных данных.

Специалисты Рособрнадзора рекомендуют не затягивать ужшкммт подачу документов в вузы после получения результатов ЕГЭ: приемная кампания в вузах уже стартовала, но пока документы подают лишь выпускники прошлых лет.

Подавать документы на поступление можно в пять университетов, в каждом из которых - не более чем на три факультета.

Как писал TopNews, Единый государственный экзамен по русскому языку 2017 российские выпускники писали 9 июня. Мероприятие прошло в рабочем режиме, без серьезных нарушений и сбоев. 

Свои заявления на участие в ЕГЭ 2017 по русскому языку в основной период подали около 628 тысяч участников. Для сдачи экзамена было задействовано 5,4 тысячи пунктов проведения экзаменов как в России, так и за рубежом. Традиционно русский язык является самым массовым предметом, который сдают школьники. Также он является обязательным для выпускников.

"Данные из регионов свидетельствуют, что экзамен прошел в штатном режиме. Никаких утечек контрольных измерительных материалов в сеть Интернет нет", - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 
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