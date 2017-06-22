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Замглавы Кузбасса, рассказал о самочувствии Тулеева и когда тот вернется к работе

Опубликовано 22.06.17 10:44 Замглавы Кузбасса, рассказал о самочувствии Тулеева и когда тот вернется к работе

Состояние здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оценивается его замом как нормальное.

Глава администрации Кемеровской области Аман Тулеев проходит курс реабилитации в городской больнице №3 после серьезной операции на позвоночнике. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора области Валерий Цой, пишет "РГ".

По словам замгубернатора, операция была проведена в мае. Это уже вторая операция на позвоночнике, которую перенес глава Кузбасса, первая была выполнена в 2011 году. Сейчас Аман Тулеев чувствует себя хорошо.

"Операцию провели по плановым показаниям. Ещё в октябре 2016 года было ужшкммт назначено плановое оперативное лечение. Аман Гумирович в силу своего рабочего графика перенёс ее на семь месяцев, совместив с отпуском", — цитирует Цоя РИА Новости.

"Операция сложная, с использованием металлоконструкций. В процессе оперативного вмешательства было принято решение об увеличении его объёмов. Поэтому операция длилась практически девять часов", — добавил Цой.

После, у Тулеева началось осложнение в виде пневмонии. Сейчас здоровье губернатора оценивается как стабильное.

"Хочу отметить, что никаких других операций не было, в том числе на сердце, на конечностях. Руки все на месте, ноги все на месте", – заявил Цой, слова которого приводит портал VSE42.Ru.

После курса реабилитации Аман Тулеев продолжит исполнять обязанности главы региона.

Как ранее писал Topnews, Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Он должен был выйти на работу 1 июня, однако продлил отдых.
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