Документы из рассекреченных фондов Центрального архива ведомства никогда ранее не публиковались.

Российское оборонное ведомство в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на сайте более 100 страниц воспоминаний советских военачальников о событиях тех дней.

Документы хранились в секретных фондах Центрального архива ведомства и никогда ранее не публиковались ранее. В них содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской армии.

В опубликованных сведениях содержатся "строгие и по-военному четкие формулировки" советских ужшкммт военачальников по оценке состояния вверенных им войск накануне войны.

Как подчеркнули в Минобороны, в ответах советских командиров можно найти исчерпывающую информацию о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов.

Также многие военачальники поделились уникальными воспоминаниями об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками.