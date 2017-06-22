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Пообещавшая уничтожить людей робот София рассказала о своем идеальном мужчине (ВИДЕО)

Опубликовано 22.06.17 09:37 Пообещавшая уничтожить людей робот София рассказала о своем идеальном мужчине (ВИДЕО)

Также человекоподобный робот рассказала в эфире утреннего шоу любимый анекдот.

Человекоподобный робот София, пожелавшая ранее захватить мир, стала гостьей эфира утреннего телешоу Good Morning Britain. В ходе беседы с телеведущими она рассмешила присутствующих анекдотом, а также рассказала о своем идеальном мужчине.

"Технически мне чуть больше года — я еще слишком молода, чтобы думать о романтике", — сказала она, добавив, что ее идеальный партнер должен быть очень мудрым, милосердным и гениальным.

София также рассказала свой ужшкммт любимый анкдот, построенный на каламбуре и игре слов.

"Какой сыр вы бы взяли, чтобы убедить медведя слезть с дерева? Come on bear [«come on bear» — «давай, медведь» созвучно со словом «camembert» — «камамбер»], - пошутила в эфире гуманоид.

Робот София умеет показывать более 60 эмоций. В ее глазах встроены специальные камеры, способные устанавливать зрительный контакт с собеседником. При работе над роботом её создателя Дэвида Хансона вдохновлял образ британской актрисы Одри Хепберн.

Как отмечает Lenta.ru, впервые София была представлена  публике в Женеве в рамках саммита, посвященного искусственному интеллекту.

В ходе интервью София заявила, что хотела бы уничтожить человечество. Отвечая на вопрос: "Будешь ли ты убивать людей?", она дала положительный ответ, а затем, выступая на американском телевидении, она также рассказала о желании захватить мир, но добавила, что это только шутка.
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