В Белом доме не подтвердили встречу Путина и Трампа, а в Кремле ее не исключили

В Вашингтоне оставили без комментариев вопрос о встрече Путина и Трампа.

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась в среду ответить на вопрос журналистов, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге в рамках саммита G20, передает РИА Новости.

"На данный момент я ничего объявить не могу", — сказала Уолтерс.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не планируется. На 7 июля в рамках саммита G20 беседа пока не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит G20 пройдёт в Гамбурге 7–8 июля, пишет Лайф.

"Пока встреча никак не готовится. На 7 июля пока ужшкммт ничего не запланировано. Пока мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии", — сказал Песков.