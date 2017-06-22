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СМИ узнали неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

Опубликовано 22.06.17 09:09 СМИ узнали неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

Стало известно, кому достанется имущество покойного актера.

Младший брат ушедшего из жизни известного российского актера Алексея Баталова рассказал о личной жизни артиста. По словам Михаила Ардова, его брат умер в санатории, где проходил реабилитацию после перелома шейки бедра.

После смерти артист завещал все свое имущество младшей дочери Марии. Согласно последней воле Алексея Баталова, ей достанется трехкомнатная квартира в доме на набережной стоимостью от 80 млн рублей, а ужшкммт также дача в ДСК "Мичуринец".

49-летняя дочь Баталова живет с диагнозом ДЦП. Она не может самостоятельно справляться без помощи других людей: ее необходимо умывать, одевать и кормить. Как указал актер в своем завещании, ухаживать за Марией должна старшая дочь актера от первого брака, причем ей достанется квартира и дача Баталова после смерти своей сестры.

Надежде сейчас 62 года. Как рассказала актриса Наталья Дрожжина, у женщин сложились хорошие отношения: сестры встречались на праздниках, а старшая приглашала младшую на свои дни рождения.

"Она всегда приглашала Надю. Надя приходила с цветами, с подарками. Я видела, как ее Алексей Владимирович обнимал, целовал", — рассказала Наталья Дрожжина, отметив, что завещание Баталова ни у кого не вызвало возмущения.

"Сейчас наследница Маша, потом будет Надежда. И никто не против этого", — отметила Дрожжина в программе "Ты не поверишь".

Ранее в СМИ поступала информация о том, что у Алексея Баталова были сложные отношения со старшей дочерью Надеждой, причем он якобы даже прогонял ее из больницы, когда та приходила его навестить. Звезду фильма "Москва слезам не верит" неоднократно обвиняли в том, что он бросил свою первую семью, однако брат Баталова развеял эти слухи.

"Первая жена сама от него ушла. Мама ему моя сказала об этом, и он сидел и плакал", — рассказал Ардов.

Как писал TopNews, Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет. Он будет похоронен на Преображенском кладбище.
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