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"Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

Опубликовано 22.06.17 08:54 "Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

Хью Эдвардс несколько минут сидел молча в кадре в прямом эфире передачи.

Курьезный эпизод произошел на днях в прямом эфире вечерних новостей канала "Би-би-си", когда телеведущий Хью Эдвардс в течение нескольких минут был вынужден сидеть молча в кадре из-за технических неполадок. Трансляция передачи несколько раз прерывалась заставкой "Срочные новости", а затем возобновлялась.

Спустя некоторое время телеканал и вовсе прервал вещание, начав программу заново через четыре минуты. Продолжая ужшкммт выпуск, Эдвардс принес извинения зрителям.

Напряженное молчание ведущего новостей спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. Видеозапись произошедшего в студии приобрела вирусную популярность.

"Сначала беспокойное лицо Хью Эдвардса, затем Би-би-си прекращает трансляцию. Так в моём представлении будет выглядеть конец света"

"Редакция Би-би-си прямо сейчас"

Некоторые юзеры вспомнили прошлые ошибки британских ведущих.

"Хью Эдвардс напомнил мне другого ведущего Би-би-си Саймона Маккоя, который перепутал бумагу с iPad"

"Кого-то сегодня уволят"

"Хью Эдвардс две минуты думал, что хорошего можно сказать о Терезе Мэй и её команде, но в голову ему ничего не пришло"

В свою очередь, редактор программы Пол Ройалл рассказал, что неполадки были вызваны технической аварией, произошедшей за несколько секунд до начала эфира. Также он похвалил Эдвардса за выход из неловкой ситуации.

Произошёл сбой технической системы за секунды до начала. Режиссёру пришлось переключиться на резервную систему как можно скорее. Хью Эдвардс отлично справился"

Сам Ждвардс дал обещание в Twitter выпить банку пива после рабочего дня

"Думаю, после десяти часов работы я буду наслаждаться этой маленькой красавицей"
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