"Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

Хью Эдвардс несколько минут сидел молча в кадре в прямом эфире передачи.

Курьезный эпизод произошел на днях в прямом эфире вечерних новостей канала "Би-би-си", когда телеведущий Хью Эдвардс в течение нескольких минут был вынужден сидеть молча в кадре из-за технических неполадок. Трансляция передачи несколько раз прерывалась заставкой "Срочные новости", а затем возобновлялась.

Спустя некоторое время телеканал и вовсе прервал вещание, начав программу заново через четыре минуты. Продолжая ужшкммт выпуск, Эдвардс принес извинения зрителям.

Напряженное молчание ведущего новостей спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. Видеозапись произошедшего в студии приобрела вирусную популярность.

That sight of Huw Edwards looking worried before BBC News went off. That's how I imagine the world would end. #bbcnewsten — Jonny Le Penman (@Gadgeagoogoo) 20 июня 2017 г.

"Сначала беспокойное лицо Хью Эдвардса, затем Би-би-си прекращает трансляцию. Так в моём представлении будет выглядеть конец света"

"Редакция Би-би-си прямо сейчас"

Некоторые юзеры вспомнили прошлые ошибки британских ведущих.

That Huw Edwards bit reminds me of when the BBC's Simon McCoy mistook a ream of paper for an I-pad 😂pic.twitter.com/Mi9UsA28X0 — Alexander Saunders ن (@alexsau1991) 20 июня 2017 г.

"Хью Эдвардс напомнил мне другого ведущего Би-би-си Саймона Маккоя, который перепутал бумагу с iPad"

"Кого-то сегодня уволят"

"Huw Edwards" spends two minutes to find something positive to say about Theresa May and her Team and can't find anything resume broadcast — therese o'hanlon (@thereselite) 20 июня 2017 г.

"Хью Эдвардс две минуты думал, что хорошего можно сказать о Терезе Мэй и её команде, но в голову ему ничего не пришло"

В свою очередь, редактор программы Пол Ройалл рассказал, что неполадки были вызваны технической аварией, произошедшей за несколько секунд до начала эфира. Также он похвалил Эдвардса за выход из неловкой ситуации.

FYI technical system crash seconds before 10. Director had to switch to a back-up system ASAP. @huwbbc doing great job #BBCNewsTen — Paul Royall (@paulroyall) 20 июня 2017 г.

Произошёл сбой технической системы за секунды до начала. Режиссёру пришлось переключиться на резервную систему как можно скорее. Хью Эдвардс отлично справился"

Сам Ждвардс дал обещание в Twitter выпить банку пива после рабочего дня

"Думаю, после десяти часов работы я буду наслаждаться этой маленькой красавицей"