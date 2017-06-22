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В Париже напали на главу делегации "Рособоронэкспорта"

Опубликовано 22.06.17 08:38 В Париже напали на главу делегации "Рособоронэкспорта"

Сергей Корнев стал жертвой разбойного нападения в авиакосмическом салоне в "Ле Бурже".

В Париже совершено разбойное нападение на главу "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Марию Воробьеву.

Она рассказала, что ЧП произошло в авиакосмическом салоне в "Ле Бурже". Злоумышленники хотели ограбить Корнева, когда тот возвращался с работы. Воробьева отметила, что на выезде из тоннеля грабитель, "разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности". По ее словам, Корневу, "благодаря быстрой реакции ужшкммт и самообладанию", удалось сохранить при себе паспорт и документы.

"Он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась", — добавила она.

Сейчас посольство России во Франции находится "в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту". Представитель ФСВТС подчеркнула, что по факту случившегося проводится расследование, "задержано четверо подозреваемых".

"ФСВТС России держит данный вопрос на особом контроле", - сказала Мария Воробьева.

Известно, что делегация "Рособоронэкспорта" прибыла во Францию для участия в международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show, который проходит в Париже с 19 по 25 июня.
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