 
TOP 10

1 В Сеть попало ВИДЕО с Су-27, который "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

2 В Париже напали на главу делегации "Рособоронэкспорта"

3 Эксперты озвучили предельный курс падения рубля

4 "Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

5 Отец сбитого в Балашихе "пьяного мальчика" прокомментировал результаты экспертизы

6 Поведение Порошенко на встрече с Трампом удивило украинцев (ВИДЕО)

7 Португалия обыграла Россию в матче Кубка конфедерации (ВИДЕО)

8 Бойфренд Илоны Новоселовой рассказал свою версию гибели девушки (ВИДЕО)

9 К Земле несется опасный метеорит, страшнее челябинского

10 Алжирец, вывесивший ребенка за окно 15 этажа ради "лайков", получил два года тюрьмы

Новости наших партнеров

Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку по паспортным данным 22 июня опубликованы в Сети: где смотреть

Опубликовано 22.06.17 08:26 Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку по паспортным данным 22 июня опубликованы в Сети: где смотреть

ЕГЭ по русскому языку 2017 по паспорту: результаты 22 июня опубликовали в Сети.

Выпускники российских школ сегодня, 22 июня 2017, могут узнать результаты ЕГЭ по русскому языку 2017. Изначально планировалось. что эта информация станет известна 27 июня, но на днях в Рособрнадзоре заявили, что в этом году им удалось ускорить процесс проверки экзаменационных работ, поэтому выпускники российских школ смогут узнать количество набранных баллов по одному из обязательных предметов - русскому языку - на пять ужшкммт дней раньше запланированного срока.

Для того, чтобы узнать результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку, можно воспользоваться официальным сайтом Единого государственного экзамена.

Для этого необходимо заполнить форму на портале и дать согласие на обработку информации.

Кроме того, информация о результатах доступна на официальном сайте ЕГЭ региона, в котором сдавался экзамен; в пункте проведения экзамена - где школьник писал определенный предмет; в своей школе на информационных стендах; на информационных стендах в комитетах по образованию своего региона.

Жителям Москвы в этом году стала доступна возможность узнать результаты ЕГЭ на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru. Также москвичи могут воспользоваться специальным мобильным приложением для смартфонов.
Другие материалы по этой теме

Выпускники узнают результаты ЕГЭ по русскому языку раньше срока

9 июня российские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга