Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку по паспортным данным 22 июня опубликованы в Сети: где смотреть

ЕГЭ по русскому языку 2017 по паспорту: результаты 22 июня опубликовали в Сети.

Выпускники российских школ сегодня, 22 июня 2017, могут узнать результаты ЕГЭ по русскому языку 2017. Изначально планировалось. что эта информация станет известна 27 июня, но на днях в Рособрнадзоре заявили, что в этом году им удалось ускорить процесс проверки экзаменационных работ, поэтому выпускники российских школ смогут узнать количество набранных баллов по одному из обязательных предметов - русскому языку - на пять ужшкммт дней раньше запланированного срока.

Для того, чтобы узнать результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку, можно воспользоваться официальным сайтом Единого государственного экзамена.

Для этого необходимо заполнить форму на портале и дать согласие на обработку информации.

Кроме того, информация о результатах доступна на официальном сайте ЕГЭ региона, в котором сдавался экзамен; в пункте проведения экзамена - где школьник писал определенный предмет; в своей школе на информационных стендах; на информационных стендах в комитетах по образованию своего региона.

Жителям Москвы в этом году стала доступна возможность узнать результаты ЕГЭ на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru. Также москвичи могут воспользоваться специальным мобильным приложением для смартфонов.