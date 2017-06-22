Гороскоп на сегодня, 22 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 22 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Овен

Овнам рекомендуется сегодня навести порядок и дома, и в своих мыслях. Оплатите все счета и не отказывайтесь от помощи родственников и друзей - это придется очень кстати.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Телец

Тельцам, возможно, предстоит встреча с друзьями. Постарайтесь не лезть в их дела, несмотря на то, что их взгляды и образ жизни могут резко отличаться от ваших. Не исключены крупные покупки ужшкммт для дома или решение заняться ремонтом. Не упускайте инициативу из рук, беритесь за любую работу. Благодаря уверенности в себе вы сможете воплотить планы.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Близнецы

Домашние хлопоты сегодня поглотят Близнецов. Сопоставьте свои расходы и реальные доходы, и это поможет вам эффективно выполнить хозяйственные планы. День подходит для приобретений. Также полезно будет отправиться за город и погулять по лесу.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Рак

Раки могут воспользоваться благоприятным периодом для начала нового дела. Сегодня появится возможность блеснуть талантом и показать способности. Обдумывающим новый деловой проект рекомендуется заручиться поддержкой влиятельных покровителей. Во второй половине дня возможна встреча со старыми друзьями.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Лев

Львам астрологи советуют посвятить день себе. Постарайтесь найти время на тренажерный зал, косметический салон или солярий. Примите ванну с эфирными маслами и не лезьте в чужие дела.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Дева

Девы сегодня будут четко знать, чего хотят, выбирая при этом простые пути, но помните, что прямой путь не всегда является самым быстрым. Чтобы избежать возможных проблем, поищите обходные дороги, а не идите напролом.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Весы

У Весов может возникнуть острая необходимость в денежных средствах. Вы справитесь с этой проблемой, если подойдете к ней творчески. Не рассказывайте посторонним о своих делах: даже самые невинные слова могут превратиться в сплетни, которые будут распространять люди, которых вы считали приличными.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Скорпион

У Скорпионов наступил день, который раскроет внутренний энергетический потенциал. Вы будете потрясающе выглядеть и произведете хорошее впечатление. Постарайтесь сохранить приподнятое настроение и ощущение свободы всю неделю.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Стрелец

Стрельцы могут пережить весьма противоречивый день. На вашем пути сегодня могут появиться небольшие трудности, которые подтолкнут вас к рискованным действиям. Постарайтесь вовремя остановиться и не поддавайтесь агрессии.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Козерог

Козерогов ожидает активный трудовой день. О себе будут напоминать нерешенные проблемы и появятся новые. Не рассказывайте о своих планах партнерам и родственникам. Во второй половине дня займитесь любимым делом и отвлекитесь от трудностей.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Водолей

Любознательность Водолеев сегодня не знает границ. Не сдерживайте порыв и удовлетворите свое любопытство. Воспользуйтесь случаем и решитесь на эксперимент.

Гороскоп на 22 июня 2017 - Рыбы

Рыбы сегодня будут способны не только оценить чужие идеи, но и реализовать свои собственные. Вы способны в любых делах продумать все на несколько ходов вперед. Действуйте решительно и без ошибок, и тогда вы сможете извлечь для себя выгоду даже из самой неожиданной ситуации.