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Какой сегодня праздник: 22 июня 2017 года отмечается церковный праздник Кириллов день

Опубликовано 21.06.17 23:48 Какой сегодня праздник: 22 июня 2017 года отмечается церковный праздник Кириллов день

Сегодня, 22 июня, также вспоминают день начала Великой Отечественной войны.

Какой праздник сегодня, 22 июня 2017: День памяти и скорби 

22 июня отмечается памятная и трагическая для нашей страны дата - День памяти и скорби. В этот день в 4 часа утра немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР, и началась Великая Отечественная война.

День памяти и скорби был учрежден Указом Президента России Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года № 857. До этого 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества, согласно Постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года. В России День памяти и скорби стал памятной датой в 2007 году.

В День памяти ужшкммт и скорби в нашей стране приспускаются государственные флаги. К мемориалам героев Великой отечественной войны возлагают цветы, а президент возлагает венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве. В храмах проходят поминальные богослужения о погибших в годы страшной войны. Также проходят многочисленные акции памяти.

Какой церковный праздник сегодня, 22.06.2017: Кириллов день

В народе 22 июня отмечается Кириллов день отмечается 22 июня 2017 года. Церковь сегодня вспоминает святителя Кирилла Александрийского, архиепископа и преподобного Кирилла Белоезерского, игумена.

На Кирилла выпадает самый длинный в году, и с него начинается жаркая пора для крестьян - высадка поздней рассады и сенокос.

В народе говорят, что с Кирилла начинаются жаркие дни, когда солнце отдает силу земле. В этот день люди проводили обряды для задабривания светила.

В народе считали, что на Кирилла весна заканчивается, а лето начинается. Если земляника к этому дню покраснела, то, сеять овес уже поздно, а если зацвела рожь - значит пришло время косить и сушить сено.
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