Курс доллара на сегодня, 22 июня 2017: рубль рухнет в третьем квартале 2017 года - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 22 июня 2017: ЦБ РФ резко повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос по сравнению с показателем среды сразу на 1,48 рубля и составил 66,798 рубля, курс доллара на 22 июня 2017 увеличился на 1,42 рубля — до 60 рублей.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,45 рубля и составила 63,0591 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта

По мнению аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, снижение курса рубля ужшкммт до 60 рублей за доллар связано исключительно с нефтяным фактором и может продолжиться в третьем квартале 2017 года.

Он отметил, что падение российской валюты до уровня 60 рублей за доллар согласуется с динамикой цен на нефть марки Brent, подешевевшей до 45,7 доллара за баррель, причем рублевая цена сырья практически не изменилась и составляет 2720-2760 рублей за мерную бочку, однако , по словам Мурашова, справедливое значение цены на "черное золото" составляет 3200 рублей за баррель.

"Таким образом, в сравнении с нефтью рубль продолжает выглядеть сильным, что формирует потенциал для его дальнейшего ослабления, которое мы ожидаем лишь ближе к концу третьего квартала, когда произойдет отток валютной ликвидности с локального рынка и ее текущий избыток сократится", — считает он.

Lenta.ru напоминает, что 20 июня аналитики Citi заявили о том, что расширение США санкций против России приведет к окончанию "рублевого рая".