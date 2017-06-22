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Мексика – Новая Зеландия: счет 2:1, обзор матча от 21.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 21.06.17 22:49 Мексика – Новая Зеландия: счет 2:1, обзор матча от 21.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

21 июня в рамках Кубка конфедерации сборная Мексики обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:1.

Мексика – Новая Зеландия: счёт 2:1 в пользу мексиканцев

21 июня на стадионе "Фишт" (Сочи, Россия) в рамках второго тура группового этапа Кубка Конфедераций 2017 состоялся между сборными Мексики и Новой Зеландии. Встреча завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1.

Обзор матча Кубка конфедерации Мексика – Новая Зеландия

Счет в матче был открыт под конец первого тайма. На 42-й минуте новозеландский форвард Крис Вуд, оказавшись один на один с голкипером, мощнейшим ударом по центру пробил вратаря.

Мексиканцы отыгрались в начале ужшкммт второго тайма. На 55-й минуте Рауль Хименес идеальным по силе и мощности ударом отправил мяч в дальний верхний угол ворот. На 73-й минуте Перальта удвоил преимущество мексиканцев.

Под занавес игры у сборной Новой Зеландии был прекрасный момент сравнять счет, но мяч после удара форварада попал в перекладину.

Добавим, что в дополнительное время на поле произошла настоящая драка между футболистами, в результате которой Диего Рейес и Майкл Боксолл получили по жёлтой карточке.

Мексика – Новая Зеландия, счет 2:1. ВИДЕО голов

Ранее в параллельном матче россияне проиграли сборной Португалии со счетом 0:1. Единственный гол на 8-й минуте матча забил Криштиану Роналду. Он же был признан лучшим игроком этой встречи.

 

Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

Кубок конфедераций. 2-й тур. Группа "A". Мексика – Новая Зеландия - 2:1

Голы: 42' (0:1) Крис Вуд, 54' (1:1) Рауль Хименес, 72' (2:1) Орибе Перальта
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