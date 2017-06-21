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Путин рассмешил учителей анекдотом

Опубликовано 21.06.17 21:53 Путин рассмешил учителей анекдотом

Анекдот прозвучал в ответ на просьбу в шуточной форме учителей поднять надбавку за классное руководство.

Президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов в Кремле рассказал анекдот, иллюстрирующий важность воспитания, сообщает ТК "Звезда". Примечательно, что анекдот прозвучал в ответ на просьбу в шуточной форме учителей поднять надбавку за классное руководство.

«Поздно вечером учительница возвращается домой. На нее нападает грабитель: "Отдай часы". А учительница ему отвечает: "Часы не отдам — классное руководство забирай», - пошутила преподавательница одного ужшкммт из учебных заведений.

Путин, в свою очередь, вспомнил другой анекдот: «Вот так напали на одного и спрашивают: "Кошелек или жизнь?" Он отвечает: "Кошелек бабушкин — жизнь забирай», — рассказал Путин. 

Отметим, что встреча состоялась в преддверии Всероссийского дня выпускника в Кремле. На ней присутствовали классные руководители, чьи ученики показали высокие результаты в ходе проведения итоговой аттестации, а также отличились на внеурочных мероприятиях.
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