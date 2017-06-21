Роман Вильфанд: жаркого лета не будет

Тем временем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил российское лето с бразильской зимой.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причины частых изменения погоды, а такде призвал россиян смирится с резкими перепадами температуры, которые будут лишь только усиливаться. По его словам, всему виной глобальное потепление.

«Глобальное потепление происходит неравномерно: наименее заметно в экваториальных регионах, а в полярных — наиболее заметно. Соответственно, разница между температурой на Экваторе и за Полярным кругом уменьшается, что вызывает циркуляции в атмосфере, которые приводят к постоянной изменчивости ужшкммт погоды. Она будет только увеличиваться с каждым годом», - заявил в рамках пресс-конференции директор Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по НТВ).

По словам главы Гидрометцентра, тогда как в Арктике теплеет быстро, на экваторе изменения почти незаметны. В результате температурная разница между полюсом и экватором уменьшается.

Вильфанд также добавил, что температурный фон в июне в Москве будет ниже нормы на 2–2,5 градуса. При этом из-за проливных дождей улицы Барнаула превратились в настоящие реки, в то время как в Мурманске выпал июньский снег., а в Красноярске потеплело до почти 40 градусов. Москвичей же синоптики призывают готовиться к дождю и сильному ветру. В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил российское лето с бразильской зимой, сообщают РИА Новости.

"Господин президент, приветствую вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето", — сказал Медведев в ходе приветствия президента Бразилии Мишела Темера, который находится в Москве с официальным визитом.