30-летний предприниматель обвиняется в причастности к краже денег из трёх молдавских банков на общую сумму в $700 млн.

Суд Кишинева приговорил бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. При этом прокуратура просила для бизнесмена наказания в виде 19 лет заключения. Сторона защиты назвала требование чрезмерным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, 30-летний предприниматель обвиняется в причастности к краже денег из трёх молдавских банков на общую сумму в $700 млн. Шор был председателем совета директоров Bаncа de Economi, а также числился акционером ужшкммт двух других банков — Banca Sociala и Unibank.

По данным следствия, деньги были выведены за рубеж в 2014 году. Против бизнесмена было возбуждено уголовное дело, в 2015 году его поместили под домашний арест. Уже после этого он зарегистрировался кандидатом на выборы мэра города Оргеев. Его выпустили для участия в кампании, заменив меру пресечения на подписку о невыезде, и после победы не стали отменять это решение.

Певица Жасмин вышла замуж за бизнесмена, который младше неё на 10 лет, в 2011 году. В этом браке она родила дочь Маргариту. Интересно, что супругу артистки был запрещён въезд на территорию России. По некоторым данным, причиной для запрета послужили финансовые операции в молдавских и российских банках, после которых пропало более 100 миллионов долларов.