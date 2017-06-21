 
TOP 10

1 В Сеть попало ВИДЕО с Су-27, который "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

2 Отец сбитого в Балашихе "пьяного мальчика" прокомментировал результаты экспертизы

3 Поведение Порошенко на встрече с Трампом удивило украинцев (ВИДЕО)

4 Португалия обыграла Россию в матче Кубка конфедерации (ВИДЕО)

5 Бойфренд Илоны Новоселовой рассказал свою версию гибели девушки (ВИДЕО)

6 К Земле несется опасный метеорит, страшнее челябинского

7 Алжирец, вывесивший ребенка за окно 15 этажа ради "лайков", получил два года тюрьмы

8 Опубликовано первое ВИДЕО стрельб танка "Армата"

9 Внучка Высоцкого восхитила Instagram (ФОТО)

10 СМИ: причиной смерти рэпера Prodigy стало яйцо

Новости наших партнеров

Муж певицы Жасмин приговорён к 7,5 года тюрьмы

Опубликовано 21.06.17 20:08 Муж певицы Жасмин приговорён к 7,5 года тюрьмы

30-летний предприниматель обвиняется в причастности к краже денег из трёх молдавских банков на общую сумму в $700 млн.

Суд Кишинева приговорил бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. При этом прокуратура просила для бизнесмена наказания в виде 19 лет заключения. Сторона защиты назвала требование чрезмерным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, 30-летний предприниматель обвиняется в причастности к краже денег из трёх молдавских банков на общую сумму в $700 млн. Шор был председателем совета директоров Bаncа de Economi, а также числился акционером ужшкммт двух других банков — Banca Sociala и Unibank.

По данным следствия, деньги были выведены за рубеж в 2014 году. Против бизнесмена было возбуждено уголовное дело, в 2015 году его поместили под домашний арест. Уже после этого он зарегистрировался кандидатом на выборы мэра города Оргеев. Его выпустили для участия в кампании, заменив меру пресечения на подписку о невыезде, и после победы не стали отменять это решение.

Певица Жасмин вышла замуж за бизнесмена, который младше неё на 10 лет, в 2011 году. В этом браке она родила дочь Маргариту. Интересно, что супругу артистки был запрещён въезд на территорию России. По некоторым данным, причиной для запрета послужили финансовые операции в молдавских и российских банках, после которых пропало более 100 миллионов долларов.
Другие материалы по этой теме

В Молдавии задержали мужа певицы Жасмин бизнесмена Илана Шора

Нобелевскую премию мира – 2015 получил «Квартету национального диалога в Тунисе»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга