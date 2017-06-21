Россия – Португалия: счет 0:1, обзор матча от 21.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

21 июня 2017 в рамках Кубка конфедерации сборная Португалии обыграла сборную России со счетом 1:0.

Россия – Португалия: счёт 0:1 в пользу португальцев

21 июня на стадионе "Спартак" (Москва, Россия) состоялся товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку Конфедераций 2017 между сборными России и Португалии. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 0:1.

Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

Россия – Португалия: обзор матча Кубка Конфедерации

Счет в матче уже на 8-й минуте открыл зведный форвард португальцев Криштиану Роналду. Лучший игрок мира после подачи с левого фланга ужшкммт от Рафаэля Геррейро головой расстрелял ворота Игоря Акинфеева - наш голкипер был бессилен помочь команде.

Всю первую половину встречи наши футболисты практически ничего создали на половине соперника, а вот действующие чемпионы мира имели несколько хороших возможностей увеличить преимущество.

После перерыва Черчесов выпустил на поле Ерохина, и игра россиян заметно оживилась. Усилиями Смолова, Головина и Самедова наши игроки оздали несколько по-настоящему опасных момента у ворот португальцев.

Впрочем, самый реальный шанс забить имел Андре Сильва, но Акинфеев проявил невероятную реакцию и не позволил второй раз мячу побывать в сетке.

В итоге матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Португалии и путевку в плей-офф наши футболисты разыграют в следующем матче с командой Мексики.

Россия – Португалия, счет 0:1. ВИДЕО голов

Кубок конфедераций. 2-й тур. Группа "A". Россия – Португалия - 0:1

Голы: 8' (0:1) Криштиану Роналду,