Поведение Порошенко на встрече с Трампом удивило украинцев

Между тем эксперт объяснил, зачем Порошенко 27 раз отшлепал себя в ходе встречи с президентом США.

Граждане Украины не поняли поведения своего президента Петра Порошенко в ходе его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Лайф со ссылкой на украинские СМИ. Причиной этому послужило похлопывание Порошенко самого себя по руке. В общей сложности, как посчитали журналисты, Порошенко похлопал себя 27 раз.

Украинцы в свою очередь выдвинули свои версии, что именно послужило причиной подобных жестов. Некоторые посчитали, что это говорит об очень ужшкммт важном разговоре без официоза, другие же предположили, что Порошенко переволновался и его, скорее всего, охватил нервный тик.

"Меня немного смущало, что он трескал одной рукой о другую", — написала в Facebook Яся Турчак.

"Это говорит об очень серьёзной беседе без всякого официоза. Это говорит о решимости намерений, правдивости и уверенности в том, что говорить", — отметила в Facebook Анна Пилипенко.

"Это признак большого волнения. Он не знал, что правильно говорить, ибо приходилось врать", — считает Юрий Ваяев.

Поведение Порошенко также прокомментировал ТК "Звезде" социальный психолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин. По его мнению, украинский лидер чувствовал себя не в своей тарелке во время беседы с главой США.

«В принципе, с одной стороны на официальном уровне Порошенко говорил какие-то заранее согласованные и неофициальные вещи, но с другой стороны чувствовал себя несколько не в своей тарелке и сильно волновался. Вот это похлопывание самого себя по руке может интерпретироваться как стремление к самоуспокоению», - объяснил психолог, добавил, что язык тела Порошенко может говорить и о попытке украинского лидера «удержать себя» во время беседы с американским президентом.

«Почему первая рука лежит на колене? Это человек как бы держит за ногу, то есть рука не дает ноге убежать. Человек сам себя удерживает. Получается двойной язык тела: с одной стороны президент Украины сам себя придерживает, поскольку чувствует себя, видимо, очень неудобно в присутствии Трампа, который с ним обращается, видимо, не совсем так, как он ожидал, и с другой стороны он сам себя при этом поглаживает и утешает, чтобы вернуть расположение духа», - предположил эксперт.