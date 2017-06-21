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К Земле несется опасный метеорит, страшнее челябинского

Опубликовано 21.06.17 18:40 К Земле несется опасный метеорит, страшнее челябинского

Опасный астероид продолжает двигаться в направлении Земли и достигнет планеты уже 24 июня 2017.

Опасный астероид продолжает свое движение в направлении Земли. В ближайшую субботу, 24 июня, может произойти его полное приближение к планете. Астрономы не исключили, что этот космический объект намного опаснее Челябинского, пишут "Народные новости".

В каталогах обнаруженный астероид назван №441987 или 2010 NY65. Наиболее близкая позиция может быть занята им в 04.38 МСК по часам Екатеринбурга.

Небесное тело имеет диаметр в 300 метров. Оно приблизится на расстояние в 3,036 млн километров, пишет Ura.ru.

Скорость движения ужшкммт дойдет до 45,65 тысяч км/ч. NASA выявили этот космический объект в 2010 году мощным инфракрасным телескопом WISE, запущенным на околоземную орбиту зимой 2009 года.

24 июня астероид будет светиться до 17-й звездной величины и станет хорошим объектом наблюдения для фотометрии и спектроскопии.

Для сравнения: мощность взрыва в атмосфере Земли знаменитого челябинского метеорита при диаметре около 17 метров составила от 110 до 440 килотонн. При этом пострадало порядка 1,7 тыс. человек, а материальный ущерб составил около 1 млрд рублей.
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