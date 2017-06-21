Ученые выяснили, почему секс в космосе не будет приятным для человека

Секс в космосе, скорее всего, является значительно менее приятным процессом, чем можно было бы предположить, уверены ученые.

Ученые из университета Андерсона занимались изучением вопросов секса в космосе в условиях невесомости. Они смоделировали половой акт в условиях невесомости и пришли к выводу, что занятия сексом в условиях невесомости не принесет удовольствия, передает Piter tv.

Они объяснили это тем, что в невесомости без удерживающих приспособлений половой акт попросту невозможен, так как нужна какая-то фиксация в пространстве.

Вторым важным моментом, по ужшкммт мнению ученых, является выделение частиц пота, которые будут летать вокруг пары. Плюс либидо и вовсе будет снижено, так как организм находится в экстремальных условиях.

Американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон назвал еще один фактор, который может испортить половой акт в невесомости.

«Второй закон Ньютона, который, как мы знаем, гласит, что произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действуют окружающие тела – главное препятствие на пути «нормального» секса в космосе…Любой контакт с партнером во время полового акта заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля», – цитирует его Дни.Ру.