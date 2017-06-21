 
TOP 10

1 В Сеть попало ВИДЕО с Су-27, который "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

2 Отец сбитого в Балашихе "пьяного мальчика" прокомментировал результаты экспертизы

3 "20 минут восхищений": на встрече с Порошенко Трамп "не так" назвал Украину (ВИДЕО)

4 Бойфренд Илоны Новоселовой рассказал свою версию гибели девушки (ВИДЕО)

5 СМИ: в фильме "Путин" Оливера Стоуна ВИДЕО атаки вертолета США выдали за работу ВКС

6 Алжирец, вывесивший ребенка за окно 15 этажа ради "лайков", получил два года тюрьмы

7 Опубликовано первое ВИДЕО стрельб танка "Армата"

8 В Кремле рассказали, как Россия ответит на новые санкции США против РФ

9 Внучка Высоцкого восхитила Instagram (ФОТО)

10 СМИ: причиной смерти рэпера Prodigy стало яйцо

Новости наших партнеров

Ученые выяснили, почему секс в космосе не будет приятным для человека

Опубликовано 21.06.17 18:31 Ученые выяснили, почему секс в космосе не будет приятным для человека

Секс в космосе, скорее всего, является значительно менее приятным процессом, чем можно было бы предположить, уверены ученые.

Ученые из университета Андерсона занимались изучением вопросов секса в космосе в условиях невесомости. Они смоделировали  половой акт в условиях невесомости и пришли к выводу, что занятия сексом в условиях невесомости не принесет удовольствия, передает Piter tv.

Они объяснили это тем, что в невесомости без удерживающих приспособлений половой акт попросту невозможен, так как нужна какая-то фиксация в пространстве.

Вторым важным моментом, по ужшкммт мнению ученых, является выделение частиц пота, которые будут летать вокруг пары. Плюс либидо и вовсе будет снижено, так как организм находится в экстремальных условиях.

Американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон назвал еще один фактор, который может испортить половой акт в невесомости.

«Второй закон Ньютона, который, как мы знаем, гласит, что произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действуют окружающие тела – главное препятствие на пути «нормального» секса в космосе…Любой контакт с партнером во время полового акта заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля», – цитирует его Дни.Ру.
Другие материалы по этой теме

В США освободили секс-рабыню, которую маньяк два месяца держал на цепи (ВИДЕО)

Астрономы нашли в космосе "дверь" в параллельную вселенную

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга