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Польша отказалась от российского газа по трубе из Германии

Опубликовано 21.06.17 18:25 Польша отказалась от российского газа по трубе из Германии

Польша приостановила получение российского газа из ФРГ по реверсу трубопровода «Ямал — Европа».

Польский газовый оператор Gaz-System сообщил о приостановке получения газа из Германии через реверс трубопровода «Ямал-Европа». Речь идет о российском газе. Объяснила это компания плохим качеством газа. В частности, топливо не соответствует параметрам качества, которые указаны в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP), передает "Звезда".

Прием газа прекращен с 6:00 со среды, 21 июня. По плану пропускная способность топлива будет ограничена до 6:00 пятницы, 23 июня. Gaz-System заверил, что происходящее ужшкммт не скажется на сбалансированности и безопасности работы газотранспортной системы.

Польские СМИ со ссылкой на оператора сообщили, что все получатели газа проинформированы о возникшей ситуации. Им придется сократить свои потребности по газу на время разрешения ситуации, пишет "РГ".

Газопровод "Ямал" соединяет месторождения природного газа на севере России с Западной Европой. Он проходит по территории Белоруссии и Польши в Германию. Его длина 4196 км.
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