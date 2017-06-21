Россия - Португалия 21 июня 2017: смотреть онлайн, где трансляция, прогноз на матч, ставки (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Кубка Конфедерации Россия - Португалия 21 июня 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале Topnews.

В Москве на стадионе "Открытие Арена" 21 июня 2017 года состоится пожалуй самый долгожданный для российских болельщиков матч Кубка конфедераций на групповом этапе: сборная России принимает на поле стадиона "Открытие Арена" действующего чемпионат Европы - сборную Португалии. Начало поединнка в 18:00 мск.

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Португалия 21 июня 2017 покажет "Первый канал", также на сайте можно следить за ходом поединка онлайн. Начало в 17:50 мск.

Россия - Португалия 21 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор не ужшкммт сомневаются в силу Португалии и принимают ставки на победу Роналду и К в среднем с коэффициентом 1,7, на успех россиян - 4,5, на ничью - 3,6.

При этом аналитики считают, что матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.11, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81. При этом в качестве самых вероятных авторов голов называются Криштиану Роналду (1.90) и Андре Силва (2.74).

Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 1.90.

Составы команд

Буквально за несколько часов до матча Россия - Португалия СМИ обнародовали составы обеих команд, которые выйдут на поле "Открытие Арена" 21 июня 2017 года. Уже известно, что с первых минут главная звезда «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду начнёт матч в стартовом составе.

Россия: Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

Португалия: Руй Патрисиу, Бруно Алвеш, Пепе, Рафаэль Геррейро, Криштиану Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Суареш, Адриен Силва.

Россия - Португалия, Кубок Конфедераций: перед матчем

Россия (СССР) и Португалия встречались между собой на поле всего десять раз. Самая первая встреча сборных состоялась еще в далеком 1966 году в матче чемпионата мира по футболу, которая завершилась победой португальцев со счетом 2:1. За португальцев тогда блистал знаменитый Эйсебио, забивший один из двух голов в ворота не менее легендарного Льва Яшина.

Всего же наша команда трижды побеждала португальцев (1983, 2012, 2015), причем еще россияне ни разу не проигрывали на своем поле.

Нынешний матч в рамках Кубка конфедерации стоит особняком. Впервые сборная Португалии выйдет против российской команды на поле в ранге действующих чемпионов Европы. В составе сборной Португалии приезало много высококлассных футболистов. Это и лучший игрок планеты Криштиану Роналду, и Нани и Куарежма, представляющие атаку португальцев. Центр полузащиты занимает другой опытный игрок - Моутиньо. Все они помогли своей команде победить на ЧЕ-2016.

Состав сборной России не блещет звездными игроками, а в полузащите и вовсе наблюдается провал - отсутствие Зобнина и Дзагоева способно свести на нет все усилия игроков на поле. Специалисты считают, что россияне отдадут соперникам центр поля и будут стараться играть на контрвыпадах.

Тем не менее, у нашей команды сейчас зашкаливает мотивация, поэтому от подопечных Станислава Черчесова можно ожидать голов и нестандартных решений по ходу игры.

Отметим также, что нынешний матч станет 100-м для голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

Напомним, в первом матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России одолела Новую Зеландию - 2:0, а португальцы сыграли вничью с мексиканцами со счетом 2:2. При этом команда Сантуша вела по ходу всего матча, пропустив гол, лишивший их победы, уже на 91-й добавленной минуте.

Россия - Новая Зеландия 2:0 ВИДЕО голов

Последний раз борные России и Португалии играли между собой в товарищеском матче в 2015 году, и тогда с минимальным счетом победили россияне.

Россия - Португалия 1:0 ВИДЕО голов

Двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что ничья с действующим чемпионом Европы можно назвать для российской сборной положительным результатом.

«Хотелось бы, чтобы сборная провела удачно матч с Португалией, но насколько удачно – сложно сказать. Я не думаю, что будет уверенная победа Португалии. Сложно оценивать силы сборной России по матчу с Новой Зеландией. В товарищеском матче с чилийцами эпизодами была неплохая игра. Не могу сделать прогноз, потому что не видел первой игры португальцев, но говорят, что очень хороший и качественный футбол. Ничья для нас не победа, но положительный результат. Эта ничья, которая ближе к одному приобретённому очку, чем к потерянным трём», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

С ним солидарен и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин

«Я надеюсь, наш замечательный город, наш стадион сработают дополнительной силой и мотивацией, чтобы в этом матче не было фаворита, а силы были равными. Все эти факторы должны сделать так, что у обоих соперников будут шансы 50 на 50. Ничья со сборной Португалии? Не самый худший результат в матче с действующим чемпионом Европы. Но я не хочу, чтобы мы рассуждали, что ничья будет нам за счастье. Мы тоже должны себя уважать и стремиться побеждать любого соперника», - сказал он.