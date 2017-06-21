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Стивен Хокинг рассказал, когда люди покинут Землю

Опубликовано 21.06.17 17:17 Стивен Хокинг рассказал, когда люди покинут Землю

Астрофизик Стивен Хокинг придумал, как спасти человечество от вымирания.

Британский физик Стивен Хокинг заявил, что человечество должно начать переселение с Земли на другую планету в течение ближайших 30 лет, сообщает  ИА REGNUM со ссылкой на The Telegraph. Об этом он рассказал на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в Норвегии.

По мнению ученого, Луна и Марс являются лучшими объектами для создания первых колоний. Причем, лунная база может быть построена в течение 30 лет, а форпост на Марсе в течение 50 лет. Он также ужшкммт предложил покинуть Солнечную систему и отправиться в ближайшую звездную систему, Альфа Центавра, где, как полагают ученые, существует пригодная для жизни планета, известная как Проксима Б.

"Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", - цитирует ученого РЕН-ТВ. Переселение землян позволит избежать перенаселения планеты и проблем, связанных с глобальным потеплением, уверен Хокинг.

«Куда бы мы ни пошли, нам нужно будет построить новую цивилизацию, нам нужно будет принять практические средства для создания целой новой экосистемы. Мы должны предусмотреть возможность транспортировки нескольких тысяч людей, животных, растений, грибов, бактерий и насекомых», — сказал Хокинг.

Ученый также сравнил освоение космоса с открытием Америки Христофором Колумбом, назвав это космической миграцией. Он считает, что миграцию на другие планеты является естественным путем развития человеческой цивилизации.
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