Поклонская заявила, что посмотревших "Матильду" россиян РПЦ отлучила от причастия

Тем временем в РПЦ заявили, что уже посмотрели "Матильду", и назвали ее "апофеозом пошлости".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что посмотревших фильм "Матильда" прихожан отлучили от причастия в церквях и монастырях на шесть месяцев. По ее словам, прихожане посмотрели картину Алексея Учителя на закрытых показах, организованных создателями фильма.

"Этот фильм признается церковью хулой на дух святой", — сказала она.

Она заявила, что не будет смотреть фильм Учителя в парламентском клубе в Госдуме.

В свою очередь, режиссер Алексей Учитель заявил, что информация ужшкммт об организации закрытых показов его ленты является "полным враньем", а "рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел".

"Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ [митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних связей]. Больше [из РПЦ не видел] никто", — сказал Учитель.

В Русской православной церкви уже посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда", он представляет собой "апофеоз пошлости", заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я его видел. И я сказал Алексею Ефимовичу (Учителю) после просмотра: "Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу". Он расстроился, может быть, даже обиделся", — сказал митрополит.

Он уточнил, что видел картину "в состоянии полуфабриката". "Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина (Матильда Ксешинская — ред.). У нее срывается лифчик и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается", — заверил иерарх Русской православной церкви.