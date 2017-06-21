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Повторная экспертиза подтвердила алкоголь в организме погибшего в ДТП ребенка

Опубликовано 21.06.17 15:32 Повторная экспертиза подтвердила алкоголь в организме погибшего в ДТП ребенка

Источник журналистов утверждает, что анализ крови погибшего в Подмосковье 6-летнего мальчика подтверждает, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему.

Проведенная повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила тот факт, что в крови мальчика, насмерть сбитого автомобилисткой в Подмосковье, содержалась большая доза алкоголя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компетентный источник.

"Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя", - заявил ужшкммт собеседник агентства.

По его словам, признаков халатности в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, выявлено не было.

"В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято", - отметил источник.

В настоящее время специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок.

Как писал TopNews, 15 июня в МВД заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели в минувшем апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, за рулем которого находилась 31-летняя женщина. Ей предъявили обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекших смерть.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения. Это обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.
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