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Россия - Португалия: трансляция 21.06.2017, где смотреть онлайн, прогноз на матч (ВИДЕО)

Опубликовано 21.06.17 15:23 Россия - Португалия: трансляция 21.06.2017, где смотреть онлайн, прогноз на матч (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Кубка Конфедерации Россия - Португалия 21 июня 2017, прогноз на игру - читайте в материале Topnews.

В Москве на стадионе "Открытие Арена" 21 июня 2017 года состоится поединок Кубка конфедераций: на групповом этапе встречаются сборные России и Португалии. Начало в 18:00 мск.

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Португалия 21 июня 2017 покажет "Первый канал", а на его сайте можно следить за ходом поединка онлайн. Начало в 17:50 мск.

Россия - Португалия 21 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО 

Прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор не сомневаются в силу Португалии и принимают ставки на победу этой сборной в среднем ужшкммт с коэффициентом 1,7, на успех россиян - 4,5, на ничью - 3,6.

При этом аналитики считают, что  матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.11, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81. При этом в качестве самых вероятных авторов голов называются Криштиану Роналду (1.90) и Андре Силва (2.74).

Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 1.90.

Россия - Португалия, Кубок Конфедераций: перед матчем

Россия (СССР) и Португалия встречались на поле всего десять раз. Самая первая встреча сборных состоялась еще в 1966 году, а завершился победой португальцев со счетом 2:1.

Всего же наша команда трижды побеждала (1983, 2012, 2015), причем еще россияне ни разу не проигрывали на своем поле. 

Отметим, что в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций приехало много высококлассных футболистов. Это и лучший игрок планеты Криштиану Роналду, и Нани и Куарежма, представляющие атаку португальцев. Центр полузащиты занимает другой опытный игрок - Моутиньо. Все они помогли своей команде победить на ЧЕ-2016, хотя в триумфе поучаствовали и молодой полузащитник Ренату Саншеш, которого сейчас нет в составе команды.

Тем не менее, все игроки сборной обладают атакующим и созидательным характером, хотя оборона сборной не такая надежная как кажется: быстрые и молодые фланги - Седрик и Геррейро, а в центре обороны, напротив, немолодые Пепе и Фонте. По мнению футбольных экспертов, этот квартет является слабым местом команды.

Состав сборной России не блещет звездными игроками, а в полузащите и вовсе наблюдается провал - отсутствие Зобнина и Дзагоева способно свести на нет все усилия игроков на поле. Специалисты считают, что россияне отдадут соперникам центр поля и будут стараться играть на контрвыпадах.

Тем не менее, у нашей команды сейчас зашкаливает мотивация, поэтому от подопечных Станислава Черчесова можно ожидать голов и нестандартных решений по ходу игры.

Напомним, в первом матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России одолела Новую Зеландиню - 2:0, а португальцы сыграли вничью с мексиканцами со счетом 2:2. При этом команда Сантуша вела по ходу всего матча, пропустив гол, лишивший их победы, уже на 91-й добавленной минуте.

Россия - Новая Зеландия 2:0 ВИДЕО голов

До этого сборные России и Португалии играли между собой в товарищеском матче в 2015 году, и тогда с минимальным счетом победили россияне.

Россия - Португалия 1:0 ВИДЕО голов

По мнению президент РФС Виталия Мутко, за сборную России стыдно не будет.

"Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьёзными шагами, ребята готовятся, команда обновлённая. Выход в плей-офф? Мы все хотим этого. Команда готовилась, тоже хочет этого. У всех одни надежды. Но это в конечном счёте спорт, футбол. Будет один победитель. В целом формируется коллектив, им нужна поддержка и на протяжении подготовки к чемпионату мира без относительности и привязки к результату. Мы же всё время вокруг этого льнём, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать всё, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет", — приводит слова Мутко "Интерфакс".
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