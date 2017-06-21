На YouTube появилось ВИДЕО стрельб танка "Армата"

На Ютуб опубликовали ВИДЕО стрельб российского танка. По словам Рогозина, опытно-войсковая эксплуатация "Арматы" начнется в 2019 году.

На танковом полигоне государственной корпорации "Уралвагонзавод" была проведена тестовая стрельба танка "Армата". На опубликованном на YouTube видео запечатлены два выстрела разными типами боеприпасов по целям в отдалении.

YouTube ВИДЕО: стрельбы "Арматы" попали в Сеть

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, опытно-войсковая эксплуатация танка Т-14 на платформе "Армата" начнется в 2019 году. Об этом он рассказал в ходе совещания по реализации портфеля заказов для корпорации "Уралвагонзавод".

"Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год — это уже начало ужшкммт опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше серия", — цитирует зампреда правительства ТАСС.

В минувшем мае сообщалось, что первые танки Т-14 поступят на вооружение Таманской дивизии после 2020 года.