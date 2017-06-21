В Кремле рассказали, как Россия ответит на новые санкции США против РФ

В Кремле с сожалением отнеслись к новым санкциям США против России.

Россия предпримет ответные меры на новые санкции со стороны США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. Санкции восприняли с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а ужшкммт главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины", — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что "на экспертном уровне, естественно, различные варианты (ответных мер - прим.) формулируются и предлагаются", пишет "Интерфакс".

На прошлой неделе сенат США одобрил новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры приписали к законопроекту по Ирану, чтобы ускорить их принятие и затруднить отказ подписывать их для президента США Дональда Трампа.