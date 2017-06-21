 
TOP 10

1 "20 минут восхищений": на встрече с Порошенко Трамп "не так" назвал Украину (ВИДЕО)

2 Бойфренд Илоны Новоселовой рассказал свою версию гибели девушки (ВИДЕО)

3 СМИ: в фильме "Путин" Оливера Стоуна ВИДЕО атаки вертолета США выдали за работу ВКС

4 Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

5 Эксперты: доллар за 75 рублей, евро - за 85 рублей становятся реальностью

6 Алжирец, вывесивший ребенка за окно 15 этажа ради "лайков", получил два года тюрьмы

7 В Кремле рассказали, как Россия ответит на новые санкции США против РФ

8 BBC: едкие вопросы Путину на прямой линии были согласованы Кремлем

9 СМИ узнали, куда пропал губернатор Кузбасса Тулеев

10 Внучка Высоцкого восхитила Instagram (ФОТО)

Новости наших партнеров

В Кремле рассказали, как Россия ответит на новые санкции США против РФ

Опубликовано 21.06.17 13:48 В Кремле рассказали, как Россия ответит на новые санкции США против РФ

В Кремле с сожалением отнеслись к новым санкциям США против России.

Россия предпримет ответные меры на новые санкции со стороны США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно. Санкции восприняли с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а ужшкммт главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины", — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что "на экспертном уровне, естественно, различные варианты (ответных мер - прим.) формулируются и предлагаются", пишет "Интерфакс".

На прошлой неделе сенат США одобрил новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры приписали к законопроекту по Ирану, чтобы ускорить их принятие и затруднить отказ подписывать их для президента США Дональда Трампа.
Другие материалы по этой теме

США расширили санкции в отношении России

Республиканцы США притормозили голосование в Конгрессе по новым санкциям против РФ

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга