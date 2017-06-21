После смерти Илону Новоселову обвинили в шарлатанстве на шоу "Пусть говорят" (ВИДЕО)

Илона Новоселова, последние новости: в студии "Первого канала" накануне обсуждали трагическую гибель звезды "Битвы экстрасенсов".

На шоу "Пусть говорят" Илону Новоселову обвинили в шарлатанстве

В эфире "Первого канала" 20 июня был показан новый выпуск шоу "Пусть говорят", участники которого обсуждали гибель финалистки "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой. В ходе передачи гости в студии обсуждали, среди прочего, тот факт, что за последнее время в нашей стране появилось огромное количество ясновидящих, которых можно назвать шарлатанами.

Многие из пришедших в студию "Пусть говорят" сообщали о том. что покойная ведьма ужшкммт занималась опасной для жизни черной магией. За свою магическую карьеру она навела много порчи и навредила десяткам людей, поэтому к ней прилетел "кармический бумеранг".

В ответ психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил об абсурдности обсуждения таких тем и сравнил волшебников с психически больными.

"Я нахожусь в сумасшедшем доме. Все это я вижу регулярно, каждый день на работе в наблюдательной палате. В 17-й год XXI века всерьез говорить о черных магах, о белых магах, о тех, кто что-то может заколдовать, расколдовать, приколдовать... Главное во всем этом - деньги", - сказал специалист, указав на то, что в мире постоянно появляется огромное число шарлаоанов.

"Я могу рассказать массу историй, когда я встречал своих московских пациентов в Тель-Авиве, в Хайфе, в Нью-Йорке, где они занимались тем же самым, чем занимались в Москве: зарабатывали очень большие деньги и подтрунивали надо мной: "А вы по-прежнему врачуете?" Да, мы по-прежнему врачуем, а они по-прежнему делают деньги", - сказал врач.

Выполнявшая свои обряды перед камерой Илона Новоселова также не вызывала доверия Владимира Файнзильберга.

"Девочка, у которой есть среднее образование, и она говорит о пограничных состояниях. "Я что-то могу, я витаю, я могу кого-то заколдовать, проклясть"... Да это сказки все! Это напоминает мракобесие, которое нарастает с каждым годом все больше", - сказал психотерапевт.

Однако за Илону Новоселову вступился один ведущих "Битвы экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов. Он напомнил, что на "Пусть говорят" обсуждается трагедия в семье ясновидящей и указал на то, как страдает мать погибшей.

"Мне грустно, что люди обсуждают мракобесие и видят в этом глобальную проблему. Еще в детстве мы играли в "пиковую даму", чертей разных, Ленина и так далее. Сегодня эта игра стала масштабней. Все дело в том, что там нет никаких финансов! Меня тоже проклинали сто раз, но вы видите, я сижу жив и здоров перед вами. Там нет больших финансов на самом деле", - сказал фокусник, отметив, что в квартире Новоселовой царила довольно скромная обстановка.

Отметим, что буквально за считанные минуты до начала съемок из студии "Пусть говорят" выдворили священнослужителя Всеволода Чаплина. Об этом он сам рассказал в своем Facebook.

"Вчера поздно вечером некая г-жа ... настойчиво приглашала меня в эту программу, чтобы обсудить судьбу несчастного молодого человека, ставшего "Илоной Новоселовой". Приехал сегодня в студию, минут за 20 до начала ... стала довольно невнятно объяснять мне, что запись может не состояться, ибо героев трудно уговорить выступить", - написал он, отметив, что заподозрил обман и решил остаться в студии.

"Через некоторое время мне неожиданно повесили микрофон, посадили в студию. Потом подошла другая дама и сказала: "Экстрасенсы, которые черные маги - они отказываются выходить у меня в студию, они не совсем готовы видеть… представителей…" - то есть священника", - подчеркнул он, добавив, что покинул студию со словами: "стыд и позор Андрею Малахову и "Первому каналу".

"Пусть говорят", Илона Новоселова ВИДЕО