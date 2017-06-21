Россия - Португалия: онлайн трансляция 21 июня 2017, где смотреть, прогноз на матч, билеты (ВИДЕО)

21 июня 2017 в Москве на стадионе "Открытие Арена" состоится матч Кубка Конфедерации между командами Россия и Португалия. Подробности предстоящего поединка, прогноз на игру и ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

Московский стадион "Открытие Арена" принимает 21 июня 2017 года матч группового этапа Кубка конфедераций: на одном поле встречаются представители группы А - Россия и Португалия. Начало встречи в 18:00 мск.

Прямую трансляцию матча Россия - Португалия 21 июня 2017 можно посмотреть в эфире "Первого канала", а на его сайте будет доступен просмотр поединка в режиме онлайн. Начало в 17:50 мск.

Россия - Португалия 21 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают Португалию фаворитом поединка. Ставки на победу гостей принимаются со средним ужшкммт коэффициентом 1,7, на успех России - 4,5, на ничью - 3,6.

Заместитель генерального директора компании "Лига ставок" Александр Егоров рассказал, что болельщики также ставят на победу португальцев.

"Фаворитом является Португалии более чем в два раза. Абсолютное большинство — 95 процентов — ставят на Португалию, только два процента на Россию. Матч ожидается результативным", - цитирует букмекера Life.

Однако противоположное мнение высказал спортивный комментатор Денис Казанский.

"А кого бояться? Да, Португалия — чемпион континента. Но они уже. Им уже не так надо терпеть. Они в короне. И никто не собьёт её. А вот для нас это история! Скорее всего сыграем в одного нападающего. В Федю. Остальные будут ловить Криштиану. Оборона у португальцев быстрая на флангах и тяжеловатая в центре. "Внизу" Федя в порядке. Он может стать нашим королём. Верю и рискую: Россия забьёт в обоих таймах за 5.63", - уверен он.

Где купить билеты на матч Россия - Португалия?

Билеты на матч Россия - Португалия 21 июня 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Открытие" в Москве или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость проходки начинается от 9 тысяч рублей.

Статистика личных встреч

История противостояния сборных России (СССР) и Португалии насчитывает ровно десять матчей. Причем, самая первая встреча звезд мирового футбола шестидесятых — легендарных Льва Яшина и Эйсебио состоялась в битве за третье место на английском чемпионате мира 1966 года.

В том матче Эйсебио и Жозе Торрес забили единственному в шестидесятилетней истории лауреатов "Золотого мяча" голкиперу сборной СССР Льву Яшину два мяча, на которые центрфорвард бакинского "Нефтчи" Анатолий Банишевский ответил одним точным ударом — 1:2.

Всего же в десяти матчах с красно-зелеными наша команда одержала три победы (1983, 2012, 2015), причем еще ни разу россияне не проигрывали на своем поле.

Россия - Португалия, Кубок Конфедераций: перед матчем

Подопечные Станислава Черчесова сыграют свой второй матч в рамках домашнего Кубка конфедераций 2017. В первом поединке команда победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

В стартовом матче с новозеландцами наши футболисты все 90 минут игры безраздельно владели мячом, создав у ворот аутсайдера большое количество голевых моментов. Однако вконцовке матча россияне чуть "подсели", и Акинфеев как минимум дважды не позволил сопернику распечатать свои ворота.

В свою очередь, португальцы сыграли с Мексикой вничью - 2:2. При этом команда Фернанду Сантуша дважды вела в счете, и дважды соперник сумел отыграться, причем второй гол действующий чемпион Северной Америки забил уже на 91-й минуте. В составе португальцев отличились Рикарду Куарежма и Седрик, а у мексиканцев авторами ответных мячей стали Чичарито и Эктор Морено.

Победа над Новой Зеландией и ничья Португалии и Мексики позволила России выйти в лидеры группы А. Однако все любители футбола понимают, что только в матчах с португальцами и мексиканцами станет понятно, насколько сегодня сборная Черчесова в состоянии ставить перед собой высокие задачи перед предстоящим в 2018 году чемпионате мира, который пройдет в России.

Россия - Португалия 1:0 ВИДЕО голов

Комментарии специалистов

Российский полузащитник Александр Ерохин поведал, что сказал игрокам главный тренер команды Станислав Черчесов после победы над Новой Зеландией.

"Черчесов сказал, что как только кончилась эта игра, сразу начинается подготовка к следующей. Можно, конечно, немного порадоваться, но в голове уже необходимо держать следующего соперника — Португалию. Сдержать Криштиану Роналду нужно прежде всего командной и дисциплинированной игрой. Но в целом мы не зацикливаемся на конкретных игроках. Проблемы Роналду с налоговой службой в Испании? Я уверен, что его эти разговоры сейчас не особо волнуют. Думаю, на такого профессионала, как Роналду, подобного рода давление абсолютно никак не влияет", — приводят слова Ерохина "Известия".

Своим мнением о предстоящей игре поделился заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец.

"Я думаю, что мячи забьют Смолов и Роналду. Мне бы хотелось, чтобы мы победили, но если учесть, что они чемпионы Европы, то может победить дружба", — уверен специалист.

Известный пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев также рассказал о своих ожиданиях от матча.

"Это главная игра сезона для нашей сборной, один из важнейших матчей, наряду с Мексикой. Матч станет серьёзной проверкой и генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Черчесов выстраивает новую сборную, опровергая мнения о том, что у нас нет нового поколения. Костяк вырисовывается, всё появилось. Было за что критиковать нашу сборную в последние несколько лет, и Черчесов попал в непростое время — в период смены поколений. В среду мы увидим ответы на многие вопросы. Битва будет серьёзная. Говоря о Португалии: Роналду – это выдающийся футболист. Предсказать то, получится ли его сдержать, невозможно. Он не привязан ни к одной позиции, это свободный художник. Нельзя предопределить на каком фланге он будет, кто его будет закрывать. Формально его должен держать Самедов, но Криштиану может оказаться в любом месте. Предсказать ничего невозможно, но надеюсь на наших защитников, на тактические схемы Черчесова. Сейчас не могу представить, как Россия сыграет. Но можно сказать, что будет не столь агрессивный состав, как с Новой Зеландией. Спустя рукава у Черчесова никогда не играли, поэтому завтра будет очень хороший матч. Буду держать кулачки за нашу команду", — сказал артист.