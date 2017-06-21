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18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхитила Instagram (ФОТО)

Опубликовано 21.06.17 12:14 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхитила Instagram (ФОТО)

18-летняя Арина Захарова, дочь Анастасии Иваненко, предпочитает не говорить о родстве с легендарным поэтом и музыкантом.

В Instagram издания SUPER появились откровенные снимки 18-летней внучки Владимира Высоцкого - Арины Сахаровой. Сама девушка не любит говорить о родстве с легендарным артистам из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко — дочь Высоцкого, которую тот не признал официально.

По словам журналистов, Арина также отказывается от интервью, даже за заманчивый гонорар от телеканалов.

На фото Instagram: Арина Иваненко (Сахарова). 

Известно, что Арина Сахарова окончила московскую школу с углублённым изучением французского языка, а теперь она ужшкммт покоряет своими снимками соцсети. 

Девушка активно пользуется соцсетями, где выкладывает собственные фотографии. Как признаются интернет-пользователи, многие из которых даже не догадывались о существовании внучки легендарного барда, девушка растет настоящей красавицей.
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