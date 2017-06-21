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BBC: едкие вопросы Путину на прямой линии были согласованы Кремлем

Опубликовано 21.06.17 11:33 BBC: едкие вопросы Путину на прямой линии были согласованы Кремлем

В Кремле настаивают, что все вопросы, озвученные и попавшие на экран в ходе общения с президентом не согласовывались с администрацией президента.

Как сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на нескольких сотрудников, занимавшихся подготовкой прямой линии с Владимиром Путиным в 2017 году, все вопросы президенту, показанные на экране во время трансляции мероприятия, были предварительно согласованы с организаторами телепрограммы и пресс-службой Кремля.

В частности, один из технических сотрудников прямой линии заявил, что вопросы для телемоста отбираются заранее, а выводившие на экран сообщения специалисты не ужшкммт имеют отношения к их отбору. По словам источника, в ходе трансляции рядом с режиссером присутствует руководство основных госканалов — генпродюсер "Первого" Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, а также гендиректор НТВ Алексей Земский и другие лица, поэтому за любой ошибкой последовала бы оперативная реакция. 

Другой собеседник британских журналистов заявил, что все вопросы предварительно проходят черед пресс-службу Кремля.

"Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие — и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента", — сказал источник издания.

В свою очередь,  пресс-секретарь президента Песков заявил, что поступившие на прямую линию вопросы "не просеивались".

"Вываливалось [на экран] то, что приходило. Все шло в прямую", - заявил Песков.

Как писал TopNews, во время прямой линии 15 июня 2017 года на экраны выводились вопросы в виде всплывающих сообщений. Так, авторы обращений интересовались, действительно ли глава государства считает, что "народ верит в этот цирк с подставными вопросами", другие отмечали, что президент "засиделся на троне" и "три срока президентства — достаточно". 

Сам Владимир Путин не комментировал сообщения до того, пока ведущий "Первого канала Дмитрий Борисов не обратил внимание на вопрос "Вы правда считаете, что народ верит этим подставным вопросам?". Лидер страны ответил на несколько вопросов, заявив, что "это вопросы точно не подготовленные".
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