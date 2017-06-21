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Россия - Португалия: прогноз на матч 21.06.2017, смотреть онлайн Кубок Конфедераций, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 21.06.17 10:24 Россия - Португалия: прогноз на матч 21.06.2017, смотреть онлайн Кубок Конфедераций, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Россия - Португалия 21 июня 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

21 июня 2017 года на стадионе "Открытие Арена" в Москве состоится матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Начало в 18:00 мск.

Россия - Португалия 21 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Португалия 21 июня 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом встречи онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:50 мск.

Россия - Португалия 21 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО 

 

Россия - Португалия 21 июня 2017: перед матчем Кубка Конфедерации

Россия и Португалия встречаются в своем втором матче Кубка конфедераций 2017. Подопечные Станислава Черчесова отличились ужшкммт в стартовом поединке, одолев команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Португальцы сыграли вничью с Мексикой - 2:2.

Ранее сборные России и Португалии встречались в товарищеском матче осенью 2015 года. Тот поединок окончился победой наших игроков со счетом 1:0.

Россия - Португалия 1:0 ВИДЕО голов

В предверии матча Кубка Конфедерации Россия - Португалия своими ожиданиями поделился президент РФС Виталий Мутко.

«Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьёзными шагами, ребята готовятся, команда обновлённая. Выход в плей-офф? Мы все хотим этого. Команда готовилась, тоже хочет этого. У всех одни надежды. Но это в конечном счёте спорт, футбол. Будет один победитель. В целом формируется коллектив, им нужна поддержка и на протяжении подготовки к чемпионату мира без относительности и привязки к результату. Мы же всё время вокруг этого льнём, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать всё, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет", — цитирует Мутко «Интерфакс».

Россия - Португалия 21 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Португалию фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 1,7, против 4,5 - на успех подопечных Станислава Черчесова. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,6.
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