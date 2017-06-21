Внучка Высоцкого Арина Иваненко (Сахарова) восхитила Instagram (ФОТО)

При этом девушка предпочитает не говорить о родстве с легендарным поэтом и музыкантом.

В Instagram издания SUPER появились откровенные снимки 18-летней внучки Владимира Высоцкого - Арины Сахаровой. Сама девушка не любит говорить о родстве с легендарным артистам из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко — дочь Высоцкого, которую тот не признал официально.

По словам журналистов, Арина также отказывается от интервью, даже за заманчивый гонорар от телеканалов.

На фото Instagram: Арина Иваненко (Сахарова).

Известно, что Арина Сахарова окончила московскую школу с углублённым изучением французского языка, а теперь она ужшкммт покоряет своими снимками соцсети.

Девушка активно пользуется соцсетями, где выкладывает собственные фотографии. Как признаются интернет-пользователи, многие из которых даже не догадывались о существовании внучки легендарного барда, девушка растет настоящей красавицей.