Рэпер Тимати запускает своего мобильного оператора

Тимати представил собственного оператора связи Stars.

Рэпер Тимати запустит собственного мобильного оператора связи, он также хочет заняться созданием интернет-банкинга. Мобильная сеть артиста получит название Stars. Основой для нее станет компания «Атлас», которая вышла на рынок мобильной связи в прошлом году. Основная целевая аудитория проекта — подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, пишет газета «Известия».

За техническую реализацию проектов будет отвечать «Атлас» (запущенный в 2016 году проект ужшкммт бесплатной мобильной связи), за продвижение и маркетинг — Black Stars. В сентябре-октябре планируется запустить CashBack, до конца года — мобильного оператора, а интернет-банкинг -в марте-апреле 2018 года.

Все сервисы будут работать через единое мобильное приложение. Сначала в нем появится система CashBack. Пользователь сможет совершать покупки в магазинах партнеров непосредственно в приложении или в браузере по специально сгенерированной для него ссылке. Через месяц часть потраченных денег вернется на счет пользователя. Оттуда их можно будет перевести на счет мобильного телефона. До конца года в приложении появится новая вкладка — мобильная связь, а в 2018 году — интернет-банкинг.

Для создания виртуального мобильного оператора (MVNO) Stars Mobile ведет переговоры с акционерами всех крупнейших операторов связи: «ВымпелКома», «МегаФона», МТС и Tele2.