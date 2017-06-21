 
TOP 10

1 "20 минут восхищений": на встрече с Порошенко Трамп "не так" назвал Украину (ВИДЕО)

2 Бойфренд Илоны Новоселовой рассказал свою версию гибели девушки (ВИДЕО)

3 СМИ: в фильме "Путин" Оливера Стоуна ВИДЕО атаки вертолета США выдали за работу ВКС

4 Эксперты: доллар за 75 рублей, евро - за 85 рублей становятся реальностью

5 Алжирец, вывесивший ребенка за окно 15 этажа ради "лайков", получил два года тюрьмы

6 Ураган в Тольятти сорвал крышу с торгового центра: есть пострадавшие

7 СМИ узнали, куда пропал губернатор Кузбасса Тулеев

8 Сбербанк обнаружил новую схему хищения денег из банкоматов

9 Внучка Высоцкого восхитила Instagram (ФОТО)

10 Рэпер Тимати запускает своего мобильного оператора

Новости наших партнеров

СМИ узнали, куда пропал губернатор Кузбасса Тулеев

Опубликовано 21.06.17 09:46 СМИ узнали, куда пропал губернатор Кузбасса Тулеев

Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Сначала он был заявлен как десятидневный, но впоследствии продлевался на неопределенный срок.

СМИ узнали о состоянии здоровья губернатора региона Амана Тулеева, который дважды продлил отпуск и перестал с мая появляться на публике. Как пишет "Интерфакс", губернатору была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции.

В тоже время глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что появившаяся информация о болезни и скорой отставке губернатора не соответствует ужшкммт действительности. "Активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты о Тулееве. Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим", - говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас Тулеев находится в отпуске, «и он имеет на это полное право». О том, что губернатор Кемеровской области взял 10-дневный отпуск, стало известно 22 мая.

Накануне издание FlashSiberia со ссылкой на источник в окружении главы региона сообщило, что Тулеев попросил у президента России Владимира Путина о досрочной отставке из-за «определенных проблем со здоровьем». Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией об отставке кемеровского губернатора.
Другие материалы по этой теме

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев дважды продлил отпуск и перестал появляться на публике

"Чего нам кошмариться?": новогоднее обращение губернатора Тулеева насмешило соцсети (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга