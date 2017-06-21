СМИ узнали, куда пропал губернатор Кузбасса Тулеев

Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Сначала он был заявлен как десятидневный, но впоследствии продлевался на неопределенный срок.

СМИ узнали о состоянии здоровья губернатора региона Амана Тулеева, который дважды продлил отпуск и перестал с мая появляться на публике. Как пишет "Интерфакс", губернатору была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции.

В тоже время глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что появившаяся информация о болезни и скорой отставке губернатора не соответствует ужшкммт действительности. "Активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты о Тулееве. Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим", - говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас Тулеев находится в отпуске, «и он имеет на это полное право». О том, что губернатор Кемеровской области взял 10-дневный отпуск, стало известно 22 мая.

Накануне издание FlashSiberia со ссылкой на источник в окружении главы региона сообщило, что Тулеев попросил у президента России Владимира Путина о досрочной отставке из-за «определенных проблем со здоровьем». Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией об отставке кемеровского губернатора.