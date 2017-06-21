Сбербанк обнаружил новую схему хищения денег из банкоматов

Сбербанк выявил новый способ взлома банкоматов, который нашли благодаря подсчетам искусственного интеллекта.

Сбербанк столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов (transaction reversal fraud), для защиты устройств самообслуживания планирует расширить применение искусственного интеллекта, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на конференции "Актуальные вопросы наличного денежного обращения". Его слова приводит "Интерфакс".

Мошенник вставлял карточку в банкомат, запрашивал определенную сумму, деньги устройством отсчитывались и подавались в купюроприемник. Злоумышленник удерживал карточку в устройстве и вынимал ужшкммт деньги с помощью приспособления в виде крючка. Таким образом, деньги с карты не списывались и сохранялись на карте, а мошенник получал наличные на руки. Банк мог обнаружить такое хищение только через несколько дней при инкассации банкомата.

Появился данный вид мошенничества в марте и был распространен в Санкт-Петербурге и Москве, а сейчас стремительно добирается до регионов. Дело осложняется тем, что кредитным организациям не хватает обмена информацией о мошенничестве между собой. Банки получают предупреждения от ЦБ РФ, информируют регулятор о мошенничестве, но между собой на эту тему не общаются.