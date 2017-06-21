Илона Новоселова: о гибели экстрасенса рассказал ее бойфренд Артем Бесов в "Пусть говорят" (ФОТО ВИДЕО)

Илона Новоселова, последние новости: гибель экстрасенса обсудили в студии программы "Пусть говорят" Андрея Малахова.

Бойфренд Илоны Новоселовой рассказал свою версию гибели экстрасенса

Накануне в эфир "Первого канала" вышло ток-шоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым, посвященное гибели звезды "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой. Подробности трагедии в студии рассказал возлюбленный экстрасенса - Артем Бесов, два года состоявший с ней в отношениях. Молодой человек утверждает, что смерть девушки была случайной. По его словам, в тот роковой день они действительно поругались с Илоной, и он пригрозил ей уходом.

"Я не ужшкммт видел, как она выпала. В этот день она проснулась, у нее болела душа, плохо было, я ее успокоил, у меня всегда это получалось. Она начала ругаться на меня, я не отвечал, знал, что это не со зла. Вышел на улицу, вернулся, и сказал: "Илона, я устал, что-то надо с этим решать". Я собрал чемоданы, думал, что успокоится, поймет мои намерения, что мне тоже тяжело. Случайно она поскользнулась, я был с мамой в комнате. Пива она выпила с утра две банки", - сказал он.

На фото: Артем Бесов и мать Илоны Новоселовой

В свою очередь, мать Илоны Новоселовой заявила, что у девушки не было мыслей о суициде, а буквально накануне она говорила, что будет жить долго. По словам родительницы, ссора с молодым магом в тот день не была серьезной.

"Все случилось в пять часов вечера, прям ровно. Был Артем, ее бойфренд, они часто ругались, но тут же мирились", - сказала женщина.

Мнения гостей в студии на произошедшую трагедию с Новоселовой разделились: одни высказывали точку зрения, что случившееся с финалисткой шоу «Битва экстрасенсов» было расплатой за ее связь с потусторонним миром, другие — назвали гибель Илоны судьбой, на которую не может повлиять даже экстрасенс.

"Пусть говорят", Илона Новоселова. Смотреть ВИДЕО от 20.06.2017

Как писал TopNews, Илона Новоселова погибла 13 июня. Ранее ее подруга - участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова - рассказала, что девушка страдала после операции по смене пола.