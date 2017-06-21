Ураган в Тольятти 2017 сорвал крышу с торгового центра (ФОТО, ВИДЕО)

Град и ливень в Барнауле 2017: в городе затоплены дороги, машины тонут в огромных лужах.

Ураган в Тольятти 2017: сорвана крыша торгового центра, есть пострадавшие

В Тольятти установившаяся в городе пасмурная погода обернулась в итоге настоящим ураганом и дождем. Разгул стихии не обошелся без происшествий: в Автозаводском районе в одном из торговых центров, расположенного на углу улиц Дзержинского и Ботанической, сорвало крышу.

Инцидент случился примерно в 13 часов 20 июня. Кровля упала на тротуар. По счастливой случайности в этот момент на ужшкммт улице не оказалось прохожих, однако припаркованные рядом со зданием машины получили серьезные повреждения.

Местные СМИ сообщают, что информации о штормовом предупреждении от синоптиков не поступало.

Ураган в Тольятти 2017 ФОТО: соцсети

Также появилась информация о пострадавших в результате урагана в Тольятти 2017: бригада медиков неотложки прибыла по вызову к 70-летней женщине и ребенку.

Известно, что первый вызов поступил с улицы Ворошилова в том же Автозаводском районе. Согласно предварительной информации, на голову пенсионерке упала ветка дерева. Второй инцидент произошел на улице Мира – на ребенка, возраст которого не уточняется, также упала ветка, ударив по руке, пишет "Волга-Ньюс".

Ураган в Тольятти 2017: ВИДЕО

Ливень в Барнауле 2017 затопил улицы

На Барнаул после аномальной жары обрушился мощный ливень с грозой и сильным порывистым ветром. По информации участников сообщества "Barnaul22", после сильной грозы в большинстве районов города нет света, мобильная связь и Интернет работают с перебоями, сообщается о п еребоях с водоснабжением. При этом затопленными оказались десятки улиц и трамвайных путей.

По словам очевидцев, на пересечении проспекта Ленина и Северо-Западной вода бьет из-под земли. Затопило перекресток Попова – Павловский тракт, практически парализовав движение транспорта.

Ливень в Барнауле 2017 ФОТО: соцсети

На участке улицы Малахова под путепроводом на Павловском тракте образовалось целое "озеро". Некоторые автомобили оказываются под водой буквально по лобовое стекло. Тонут машины и возле магазина "Океан" на проспекте Ленина.

В магазине "Лента" на Павловском тракте протекла крыша, в результате чего образовался водопад в торговом зале. Также дала течь и недавно отремонтированная крыша в магазине "Ашан" на проспекте Строителей.