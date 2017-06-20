Какой сегодня праздник: 21 июня 2017 года отмечается церковный праздник Федор Колодезник

Сегодня, 21 июня, также отмечается День кинологических подразделений МВД России и Международный день йоги.

Какой праздник сегодня, 21 июня 2017: День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)

21 июня в России отмечается День кинолога. Праздник закреплен Приказом Министерства внутренних дел РФ от 18.06.2004 № 383 "Об объявлении Дня кинологических подразделений МВД России". Документ подписан Р. Нургалиевым.

В этот день поздравляют всех, кто занимается этим направлением, независимо от звания, занимаемой должности и выслуги лет. В чествованиях участвуют представители кинологических подразделений, питомцы, вспомогательный персонал, ветераны.

В первый раз кинологов в России чествование в 2004 году. Событию предшествовал соответствующий Приказ Министра внутренних дел, а ужшкммт дата приурочена созданию 21 июня 1909 года в Российской империи питомника полицейских собак. Благодаря этому учреждению была сформирована школа дрессировщиков, ставшая прообразом современного ведомства.

Международный день йоги

Традиционно 21 июня отмечается Международный день йоги. В этом году дату празднуют в третий раз.

Сегодня свой профессиональный праздник справляют йоги, тренеры, их воспитанники, сторонники здорового образа жизни, а также люди, которые интересуются этой практикой.

Инициатором Международного дня йоги стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, а учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № 69/131 от 11 декабря 2014 года. Этот документ описывает важность ведения здорового образа жизни, призывает правительства поддерживать мероприятие. Дата празднования приурочена летнему солнцестоянию в Северном полушарии. Первые торжества в честь этого события прошли в 2015 году.

Какой церковный праздник сегодня, 21.06.2017: Федор Колодезник

В народе 21 июня отмечается праздник Федор Колодезник. В церковном календаре сегодня вспоминают великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского, заступника православного воинства.

Народное название "колодезник" связано с тем, что в этот день люди выбирали место для будущих колодцев. Также крестьяне сегодня удобряют землю, откуда пошло второе распространенное название дня – "навозник".

По народным приметам, если в этот день грохочет в разных местах, то это сулит похолодание и, возможно, град.

Много росы – к ясной погоде и богатому урожаю конопли и льна, а утренний гром – к ненастью.

Люди считали, что если облака вечером стали гуще и сменили цвет на свинцовый, то жди непогоды ночью, а если замолчали птицы, то через три часа начнется гроза.